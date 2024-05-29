Уряд Швеції надасть Україні військовий пакет на суму 13,3 млрд шведських крон (1,16 млрд євро), щоб допомогти країні у війні проти Росії.
Швеція передасть Україні літаки та бронетехніку
Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України.
Пакет військової підтримки, про який повідомили 29 травня, стане шістнадцятим від Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
До пакету увійшов весь шведський запас із 302 бронетранспортерів для підтримки нарощування нових бригад української армії.
Пакет також включає робота-мисливця Rb 99, а також артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше подарованого обладнання.
Інформацію підтвердив глава Міноборони Швеції Пол Йонсон.
Що входитиме у пакет військової допомоги для України
Швеція передасть літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.
Передача літаків Україні тягне за собою тимчасове зниження обороноздатності Швеції, і це вирішать шляхом придбання ще одного літака типу S 106, Global Eye, а також перенесення вже розміщеного замовлення на два нових Global Eye.
Зазначається, що літаки типу ASC 890 надають Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі.
Зміцнюється здатність України виявляти цілі дальньої дії та боротися з ними. Літак має комплексне рішення, що включає навчання, технічне оснащення та методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм.
16-й пакет військової підтримки також включає:
танки, які є надлишковими у збройних силах Швеції;
рішення щодо технічного обслуговування раніше подарованого шведського обладнання;
фінансова підтримка коаліцій;
фінансова підтримка фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України;
інституту тотальних оборонних досліджень доручено підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту;
боєздатність України посилюється шляхом надання в дар терміналів з підпискою на супутниковий зв’язок;
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