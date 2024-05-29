Уряд Швеції надасть Україні військовий пакет на суму 13,3 млрд шведських крон (1,16 млрд євро), щоб допомогти країні у війні проти Росії.

Швеція передасть Україні літаки та бронетехніку

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Пакет військової підтримки, про який повідомили 29 травня, стане шістнадцятим від Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До пакету увійшов весь шведський запас із 302 бронетранспортерів для підтримки нарощування нових бригад української армії.

Пакет також включає робота-мисливця Rb 99, а також артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше подарованого обладнання.

Інформацію підтвердив глава Міноборони Швеції Пол Йонсон.

Just announced: Sweden will donate a new military capability to strengthen Ukraine’s air defence. Package 16 will be the largest 🇸🇪 military aid package yet at €1,16bln. Sweden will donate Airborne Surveillance and Control aircraft (ASC 890) to 🇺🇦. (1/6) pic.twitter.com/iRqGeQE9oJ — Pål Jonson (@PlJonson) May 29, 2024

Що входитиме у пакет військової допомоги для України

Швеція передасть літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Передача літаків Україні тягне за собою тимчасове зниження обороноздатності Швеції, і це вирішать шляхом придбання ще одного літака типу S 106, Global Eye, а також перенесення вже розміщеного замовлення на два нових Global Eye.

Зазначається, що літаки типу ASC 890 надають Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі.

Зміцнюється здатність України виявляти цілі дальньої дії та боротися з ними. Літак має комплексне рішення, що включає навчання, технічне оснащення та методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм.

16-й пакет військової підтримки також включає: