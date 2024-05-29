Швеция предоставляет Украине самый большой пакет военной помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Швеция предоставляет Украине самый большой пакет военной помощи

Правительство Швеции
Швеция
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Правительство Швеции предоставит Украине военный пакет на сумму 13,3 млрд. шведских крон (1,16 млрд. евро), чтобы помочь стране в войне против России.

Швеция передаст Украине самолеты и бронетехнику

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины.

Пакет военной поддержки, о котором сообщили 29 мая, станет шестнадцатым от Швеции с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В пакет вошел весь шведский запас из 302 бронетранспортеров для поддержки наращивания новых бригад украинской армии.

Пакет также включает в себя работу-охотника Rb 99, а также артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее подаренного оборудования.

Информацию подтвердил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон.

Что будет входить в пакет военной помощи для Украины

Швеция передаст самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Передача самолетов Украине влечет временное снижение обороноспособности Швеции, и это решат путем приобретения еще одного самолета типа S 106, Global Eye, а также переноса уже размещенного заказа на два новых Global Eye.

Отмечается, что самолеты типа ASC 890 предоставляют Украине совершенно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и море.

Укрепляется способность Украины проявлять цели дальнего действия и бороться с ними. Самолет имеет комплексное решение, которое включает в себя обучение, техническое оснащение и методическое обеспечение радиолокационной разведки и управления воздушным боем.

16-й пакет военной поддержки также включает:

  • танки, избыточные в вооруженных силах Швеции;

  • решение по техническому обслуживанию ранее подаренного шведского оборудования;

  • финансовая поддержка коалиций;

  • финансовая поддержка фондов и временных инициатив по быстрой и масштабной закупке оборудования для Украины;

  • институту тотальных оборонных исследований поручено поддержать Украину в создании собственного оборонного научно-исследовательского института;

  • боеспособность Украины усиливается путем предоставления в дар терминалов с подпиской на спутниковую связь;

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