Правительство Швеции предоставит Украине военный пакет на сумму 13,3 млрд. шведских крон (1,16 млрд. евро), чтобы помочь стране в войне против России.

Швеция передаст Украине самолеты и бронетехнику

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины.

Пакет военной поддержки, о котором сообщили 29 мая, станет шестнадцатым от Швеции с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В пакет вошел весь шведский запас из 302 бронетранспортеров для поддержки наращивания новых бригад украинской армии.

Пакет также включает в себя работу-охотника Rb 99, а также артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее подаренного оборудования.

Информацию подтвердил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон.

Just announced: Sweden will donate a new military capability to strengthen Ukraine’s air defence. Package 16 will be the largest 🇸🇪 military aid package yet at €1,16bln. Sweden will donate Airborne Surveillance and Control aircraft (ASC 890) to 🇺🇦. (1/6) pic.twitter.com/iRqGeQE9oJ — Pål Jonson (@PlJonson) May 29, 2024

Что будет входить в пакет военной помощи для Украины

Швеция передаст самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Передача самолетов Украине влечет временное снижение обороноспособности Швеции, и это решат путем приобретения еще одного самолета типа S 106, Global Eye, а также переноса уже размещенного заказа на два новых Global Eye.

Отмечается, что самолеты типа ASC 890 предоставляют Украине совершенно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и море.

Укрепляется способность Украины проявлять цели дальнего действия и бороться с ними. Самолет имеет комплексное решение, которое включает в себя обучение, техническое оснащение и методическое обеспечение радиолокационной разведки и управления воздушным боем.

16-й пакет военной поддержки также включает: