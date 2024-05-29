Правительство Швеции предоставит Украине военный пакет на сумму 13,3 млрд. шведских крон (1,16 млрд. евро), чтобы помочь стране в войне против России.
Швеция передаст Украине самолеты и бронетехнику
Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины.
Пакет военной поддержки, о котором сообщили 29 мая, станет шестнадцатым от Швеции с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В пакет вошел весь шведский запас из 302 бронетранспортеров для поддержки наращивания новых бригад украинской армии.
Пакет также включает в себя работу-охотника Rb 99, а также артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее подаренного оборудования.
Информацию подтвердил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон.
Что будет входить в пакет военной помощи для Украины
Швеция передаст самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890.
Передача самолетов Украине влечет временное снижение обороноспособности Швеции, и это решат путем приобретения еще одного самолета типа S 106, Global Eye, а также переноса уже размещенного заказа на два новых Global Eye.
Отмечается, что самолеты типа ASC 890 предоставляют Украине совершенно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и море.
Укрепляется способность Украины проявлять цели дальнего действия и бороться с ними. Самолет имеет комплексное решение, которое включает в себя обучение, техническое оснащение и методическое обеспечение радиолокационной разведки и управления воздушным боем.
16-й пакет военной поддержки также включает:
танки, избыточные в вооруженных силах Швеции;
решение по техническому обслуживанию ранее подаренного шведского оборудования;
финансовая поддержка коалиций;
финансовая поддержка фондов и временных инициатив по быстрой и масштабной закупке оборудования для Украины;
институту тотальных оборонных исследований поручено поддержать Украину в создании собственного оборонного научно-исследовательского института;
боеспособность Украины усиливается путем предоставления в дар терминалов с подпиской на спутниковую связь;
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