Швеция предоставляет Украине почти 44 млн евро на восстановление энергоснабжения

Правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 млн шведских крон (около 44 млн евро) в поддержку отопления и электроснабжения в Украине.
Главные тезисы
- Швеция выделит дополнительные средства на восстановление энергоснабжения в Украине, что поможет обеспечить около 185 тыс человек электричеством.
- Шведское правительство планирует использовать газовые турбины для производства электроэнергии и защиты объектов от возможных разрушений.
- Поддержка проекта будет осуществляться в партнерстве с украинской стороной и другими международными финансовыми организациями.
- Эта инициатива имеет критическое значение для обеспечения устойчивости Украины и поможет поддержать медицинские учреждения и жилые дома в стране.
Швеция поможет Украине возобновить энергоснабжение
По подсчетам специалистов Всемирного банка, эта поддержка сможет помочь производить электроэнергию для 185 тыс. человек, что станет самым большим вкладом Швеции в возобновление энергоснабжения в Украине.
Полномасштабное вторжение РФ и война уничтожили значительный объем украинской инфраструктуры. Удары по Украине усилились и направлены в частности на энергетические объекты. От этого страдают украинские семьи, предприятия, больницы и школы. Большая новая поддержка Швеции направлена на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых слоев населения страны. Эта новая поддержка будет оказываться параллельно с большой поддержкой Швеции, уже предоставляемой энергетическому сектору Украины.
Как отмечается, инициатива включает две газовые турбины для производства электроэнергии на начальном этапе. Производственный комплекс будет охраняться, чтобы свести к минимуму разрушительные последствия российских атак.
Основную ответственность за помощь от Швеции будет нести Шведское агентство международного сотрудничества и развития. Проект представляет собой совместное инвестирование с украинской государственной энергетической компанией и другими международными финансовыми учреждениями.
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