Швеция предоставляет Украине почти 44 млн евро на восстановление энергоснабжения

Правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 млн шведских крон (около 44 млн евро) в поддержку отопления и электроснабжения в Украине.

Швеция поможет Украине возобновить энергоснабжение

По подсчетам специалистов Всемирного банка, эта поддержка сможет помочь производить электроэнергию для 185 тыс. человек, что станет самым большим вкладом Швеции в возобновление энергоснабжения в Украине.

Полномасштабное вторжение РФ и война уничтожили значительный объем украинской инфраструктуры. Удары по Украине усилились и направлены в частности на энергетические объекты. От этого страдают украинские семьи, предприятия, больницы и школы. Большая новая поддержка Швеции направлена на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых слоев населения страны. Эта новая поддержка будет оказываться параллельно с большой поддержкой Швеции, уже предоставляемой энергетическому сектору Украины.

Сегодня правительство представит дополнительные 500 млн шведских крон в поддержку отопления и электроснабжения в Украине. РФ все чаще атакует важные энергетические объекты. Эта новая поддержка направлена на производство электроэнергии около 185 000 человек и поможет поддерживать украинское общество, экономику и бизнес. Она имеет решающее значение для устойчивости Украины, — заявил министр международного развития и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл. Поделиться

Швеция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Правительство неоднократно и разными способами поддерживало энергоснабжение Украины после начала вторжения РФ. Сейчас мы идем вперед, оказывая дополнительную экономическую поддержку, направленную на сильно пострадавшее энергоснабжение Украины. Эти 500 млн шведских крон станут одним из самых больших вкладов Швеции в энергоснабжение Украины и помогут производить электроэнергию для больниц и тысяч украинских домов. Эбба Буш Министерство энергетики, бизнеса и промышленности Швеции

Как отмечается, инициатива включает две газовые турбины для производства электроэнергии на начальном этапе. Производственный комплекс будет охраняться, чтобы свести к минимуму разрушительные последствия российских атак.