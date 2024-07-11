Швеция присоединяется к сотрудничеству по беспилотным летательным аппаратам для Украины, более известному как Международная коалиция беспилотников.
Главные тезисы
- Швеция присоединилась к Коалиции беспилотников для Украины, направленной на поддержку обороноспособности страны через поставки и системное обучение пилотов дронов.
- Участие Швеции в коалиции является важным шагом в совместных закупках дронов для Украины с целью усиления ее обороноспособности перед российской агрессией.
- Министр обороны Швеции подписал соглашение о присоединении к коалиции беспилотников на саммите НАТО в Вашингтоне, подтверждая важность совместных действий по обеспечению безопасности Украины.
- Коалиция беспилотников помогает Украине противостоять российской агрессии путем обеспечения дополнительных ресурсов в виде дронов для разведки и защиты на поле боя.
- Сотрудничество с союзными странами в области беспилотников открывает новые возможности для развития украинского оборонного потенциала и укрепления обороноспособности страны.
Швеция присоединилась к Коалиции беспилотников для Украины
Швеция вместе с другими странами путем совместных закупок будет поддерживать вооруженные силы Украины дронами. В программу также может быть включено системное обучение.
Министр обороны Швеции Поль Йонсон подписал соглашение о присоединении к коалиции беспилотников от имени Стокгольма на саммите НАТО в Вашингтоне.
Министр отметил, что участие Швеции в коалиции дронов добавляет важный опыт и знания для развития шведского оборонного потенциала в этой области.
Что известно о Коалиции беспилотников
Союзные страны объединились в коалицию беспилотников, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Одним из важных шагов в этом направлении стало создание коалиции по беспилотникам. Эта инициатива предусматривает закупку и передачу дронов для усиления ее обороноспособности.
Также министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников.
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