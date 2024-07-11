Швеция присоединяется к сотрудничеству по беспилотным летательным аппаратам для Украины, более известному как Международная коалиция беспилотников.

Швеция присоединилась к Коалиции беспилотников для Украины

Швеция вместе с другими странами путем совместных закупок будет поддерживать вооруженные силы Украины дронами. В программу также может быть включено системное обучение.

Министр обороны Швеции Поль Йонсон подписал соглашение о присоединении к коалиции беспилотников от имени Стокгольма на саммите НАТО в Вашингтоне.

Дроны стали важной частью современной войны и имеют огромное значение для Украины, чтобы останавливать атаки России, прежде всего на земле, и собирать информацию на поле боя. Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в коалиции по беспилотникам по закупкам, поставкам и обучению пилотов дронов, — заявил он. Поделиться

Министр отметил, что участие Швеции в коалиции дронов добавляет важный опыт и знания для развития шведского оборонного потенциала в этой области.

Что известно о Коалиции беспилотников

Союзные страны объединились в коалицию беспилотников, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Одним из важных шагов в этом направлении стало создание коалиции по беспилотникам. Эта инициатива предусматривает закупку и передачу дронов для усиления ее обороноспособности.

Также министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников.