Швеция присоединилась к Коалиции беспилотников для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция присоединилась к Коалиции беспилотников для Украины

Правительство Швеции
Швеция присоединилась к Коалиции беспилотников для Украины
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Швеция присоединяется к сотрудничеству по беспилотным летательным аппаратам для Украины, более известному как Международная коалиция беспилотников.

Главные тезисы

  • Швеция присоединилась к Коалиции беспилотников для Украины, направленной на поддержку обороноспособности страны через поставки и системное обучение пилотов дронов.
  • Участие Швеции в коалиции является важным шагом в совместных закупках дронов для Украины с целью усиления ее обороноспособности перед российской агрессией.
  • Министр обороны Швеции подписал соглашение о присоединении к коалиции беспилотников на саммите НАТО в Вашингтоне, подтверждая важность совместных действий по обеспечению безопасности Украины.
  • Коалиция беспилотников помогает Украине противостоять российской агрессии путем обеспечения дополнительных ресурсов в виде дронов для разведки и защиты на поле боя.
  • Сотрудничество с союзными странами в области беспилотников открывает новые возможности для развития украинского оборонного потенциала и укрепления обороноспособности страны.

Швеция присоединилась к Коалиции беспилотников для Украины

Швеция вместе с другими странами путем совместных закупок будет поддерживать вооруженные силы Украины дронами. В программу также может быть включено системное обучение.

Министр обороны Швеции Поль Йонсон подписал соглашение о присоединении к коалиции беспилотников от имени Стокгольма на саммите НАТО в Вашингтоне.

Дроны стали важной частью современной войны и имеют огромное значение для Украины, чтобы останавливать атаки России, прежде всего на земле, и собирать информацию на поле боя. Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в коалиции по беспилотникам по закупкам, поставкам и обучению пилотов дронов, — заявил он.

Министр отметил, что участие Швеции в коалиции дронов добавляет важный опыт и знания для развития шведского оборонного потенциала в этой области.

Что известно о Коалиции беспилотников

Союзные страны объединились в коалицию беспилотников, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Одним из важных шагов в этом направлении стало создание коалиции по беспилотникам. Эта инициатива предусматривает закупку и передачу дронов для усиления ее обороноспособности.

Также министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников.

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