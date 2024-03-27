В Варшаве стартовала Коалиция бронетехники в поддержку Украины — что известно

В Польше прошло первое заседание представителей стран-участниц Коалиции бронетехники в поддержку Украины.
Коалиция бронетехники в поддержку Украины
В Минобороны отмечают, что на заседании была выработана позиция по усилению технического парка Вооруженных сил Украины определенными образцами бронетехники и организации системы их ремонта.
Украинскую делегацию возглавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Как известно, коалиция была предложена Польшей и Германией. Она имеет поддержку Великобритании, Швеции и Италии.
Чем будет заниматься коалиция бронетехники
В рамках Коалиции бронетехники создано четыре синдиката. На каждый синдикат возложены определенные задачи:
снабжение вооружений и боеприпасов для западной бронетехники;
их техническое обслуживание и ремонт;
подготовка экипажей и технического персонала;
отработка эффективной тактики применения бронетехники в поле боя.
Гаврилюк рассказал, что это очень важная инициатива наших союзников, учитывая существующую проблематику в ВСУ с ремонтом бронетехники иностранных образцов.
Предыдущий успех Коалиции в поддержку Украины, в частности, танковой Коалиции, свидетельствует о потенциале для дальнейшего развития и сотрудничества в сфере бронетехники.
По словам заместителя министра обороны Украины, в рамках новой Коалиции будет разработана соответствующая дорожная карта, которая будет соответствовать стратегии развития Вооруженных Сил Украины.
В долгосрочной перспективе страны-участники танковой коалиции и коалиции бронетехники помогут в создании будущего бронированного парка техники ВСУ и наладят с Украиной промышленное партнерство.
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