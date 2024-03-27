В Варшаве стартовала Коалиция бронетехники в поддержку Украины — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

В Варшаве стартовала Коалиция бронетехники в поддержку Украины — что известно

Министерство обороны Украины
Бронетехника
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В Польше прошло первое заседание представителей стран-участниц Коалиции бронетехники в поддержку Украины.

Коалиция бронетехники в поддержку Украины

В Минобороны отмечают, что на заседании была выработана позиция по усилению технического парка Вооруженных сил Украины определенными образцами бронетехники и организации системы их ремонта.

Украинскую делегацию возглавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Целью коалиции бронетехники является усиление бронированного щита Сил обороны Украины, совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с российским агрессором, обеспечить эффективное функционирование, техническое обслуживание, ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных нам союзниками.

Иван Гаврилюк

Иван Гаврилюк

заместитель министра обороны Украины

Как известно, коалиция была предложена Польшей и Германией. Она имеет поддержку Великобритании, Швеции и Италии.

Чем будет заниматься коалиция бронетехники

В рамках Коалиции бронетехники создано четыре синдиката. На каждый синдикат возложены определенные задачи:

  • снабжение вооружений и боеприпасов для западной бронетехники;

  • их техническое обслуживание и ремонт;

  • подготовка экипажей и технического персонала;

  • отработка эффективной тактики применения бронетехники в поле боя.

Гаврилюк рассказал, что это очень важная инициатива наших союзников, учитывая существующую проблематику в ВСУ с ремонтом бронетехники иностранных образцов.

Предыдущий успех Коалиции в поддержку Украины, в частности, танковой Коалиции, свидетельствует о потенциале для дальнейшего развития и сотрудничества в сфере бронетехники.

По словам заместителя министра обороны Украины, в рамках новой Коалиции будет разработана соответствующая дорожная карта, которая будет соответствовать стратегии развития Вооруженных Сил Украины.

В долгосрочной перспективе страны-участники танковой коалиции и коалиции бронетехники помогут в создании будущего бронированного парка техники ВСУ и наладят с Украиной промышленное партнерство.

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