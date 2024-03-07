К коалиции ПВО для Украины присоединилась еще одна страна
Категория
Украина
Дата публикации

К коалиции ПВО для Украины присоединилась еще одна страна

Правительство Норвегии
ПВО
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Норвегия присоединилась к коалиции по противовоздушной обороне Украины от российских самолетов и ракет.

Норвегия присоединилась к коалиции ПВО для Украины

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что для Осло «совершенно естественно» быть частью такой коалиции по противовоздушной обороне, ведь норвежские системы ПВО NASAMS успешно защищают украинское небо.

Противовоздушная оборона является одним из приоритетов Украины. Необходимо защитить военные ведомства, города и критически важную инфраструктуру, — сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Кроме коалиции ПВО, Норвегия уже участвует в двух других инициативах по повышению обороноспособности Украины.

Речь идет о морской коалиции, которую Норвегия возглавляет вместе с Великобританией, и коалиции F-16, в рамках которой Норвегия передает Украине свои истребители F-16 и учит украинских пилотов и инженеров.

Коалицию ПВО для Украины возглавляет Франция, также там председательствует Германия. Ее создали для усиления ПВО Украины, ведь это важно для защиты гражданского населения. Коалиция повышает эффективность поддержки украинских ПВО и облегчает закупки.

Что известно о помощи Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Также недавно Киев начал переговоры с Осло по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

При этом Норвегия присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины.

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