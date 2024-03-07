До коаліції ППО для України доєдналася ще одна країна

Норвегія приєдналася до коаліції з протиповітряної оборони України від російських літаків і ракет.

Норвегія доєдналася до коаліції ППО для України

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що для Осло «цілком природньо» бути частиною такої коаліції з протиповітряної оборони, адже норвезькі системи ППО NASAMS успішно захищають українське небо.

Протиповітряна оборона є одним із пріоритетів України. Необхідно захистити військові відомства, міста та критично важливу інфраструктуру, — сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам. Поширити

Крім коаліції ППО, Норвегія вже бере участь у двох інших ініціативах для підвищення обороноздатності України.

Мова йде про морську коаліцію, яку Норвегія очолює разом із Великою Британією, і коаліцію F-16, у межах якої Норвегія передає Україні свої винищувачі F-16 та навчає українських пілотів і інженерів.

Коаліцію ППО для України очолює Франція, також там головує Німеччина. Її створили для посилення ППО України, адже це має важливе значення для захисту цивільного населення. Коаліція підвищує ефективність підтримки української ППО і полегшує закупівлі.

Що відомо про допомогу Україні від Норвегії

Нещодавно уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Також нещодавно Київ розпочав переговори з Осло щодо укладання двосторонньої угоди про безпеку.

При цьому Норвегія приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.