У Варшаві стартувала Коаліція бронетехніки на підтримку України — що відомо

У Польщі відбулося перше засідання представників країн-учасниць Коаліції бронетехніки на підтримку України.
Коаліція бронетехніки на підтримку України
У Міноборони зазначають, що на засіданні виробили позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.
Українську делегацію очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Як відомо коаліцію було запропоновано Польщею та Німеччиною. Вона має підтримку Великої Британії, Швеції та Італії.
Чим буде займатися коаліція бронетехніки
У рамках Коаліції бронетехніки створено чотири синдикати. На кожен синдикат покладено певні завдання:
постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;
їх технічне обслуговування та ремонт;
підготовка екіпажів та технічного персоналу;
відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.
Гаврилюк розповів, що це дуже важлива ініціатива наших союзників, з огляду на наявну проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків.
Попередній успіх Коаліції на підтримку України, зокрема танкової Коаліції, свідчить про потенціал для подальшого розвитку та співпраці у сфері бронетехніки.
За словами заступника міністра оборони України, у рамках новоствореної Коаліції буде розроблено відповідну дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку Збройних Сил України.
У довгостроковій перспективі країни-учасники танкової Коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною промислове партнерство.
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