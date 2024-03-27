У Варшаві стартувала Коаліція бронетехніки на підтримку України — що відомо

У Польщі відбулося перше засідання представників країн-учасниць Коаліції бронетехніки на підтримку України.

Коаліція бронетехніки на підтримку України

У Міноборони зазначають, що на засіданні виробили позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.

Українську делегацію очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками. Іван Гаврилюк заступник міністра оборони України

Як відомо коаліцію було запропоновано Польщею та Німеччиною. Вона має підтримку Великої Британії, Швеції та Італії.

Чим буде займатися коаліція бронетехніки

У рамках Коаліції бронетехніки створено чотири синдикати. На кожен синдикат покладено певні завдання:

постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;

їх технічне обслуговування та ремонт;

підготовка екіпажів та технічного персоналу;

відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

Гаврилюк розповів, що це дуже важлива ініціатива наших союзників, з огляду на наявну проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків.

Попередній успіх Коаліції на підтримку України, зокрема танкової Коаліції, свідчить про потенціал для подальшого розвитку та співпраці у сфері бронетехніки.

За словами заступника міністра оборони України, у рамках новоствореної Коаліції буде розроблено відповідну дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку Збройних Сил України.

У довгостроковій перспективі країни-учасники танкової Коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною промислове партнерство.