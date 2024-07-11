Швеція приєднується до співпраці щодо безпілотних літальних апаратів для України, більш відомої як Міжнародна коаліція безпілотників.
Головні тези:
- Швеція долучилася до Коаліції безпілотників для України, що спрямована на підтримку обороноздатності країни через постачання і системне навчання пілотів дронів.
- Участь Швеції в коаліції є важливим кроком у спільних закупівлях дронів для України з метою посилення її обороноздатності перед російською агресією.
- Міністр оборони Швеції підписав угоду про приєднання до коаліції безпілотників на саміті НАТО у Вашингтоні, підтверджуючи важливість спільних дій для забезпечення безпеки України.
- Коаліція безпілотників допомагає Україні протистояти російській агресії шляхом забезпечення додаткових ресурсів у вигляді дронів для розвідки та захисту на полі бою.
- Співпраця із союзними країнами у галузі безпілотників відкриває нові можливості для розвитку українського оборонного потенціалу та зміцнення обороноздатності країни.
Швеція приєдналася до Коаліції безпілотників для України
Швеція разом з іншими країнами шляхом спільних закупівель підтримуватиме Збройні сили України дронами. У програму також може бути включено системне навчання.
Міністр оборони Швеції Поль Йонсон підписав угоду про приєднання до коаліції безпілотників від імені Стокгольма на саміті НАТО у Вашингтоні.
Міністр зазначив, що участь Швеції в коаліції дронів додає важливий досвід і знання для розвитку шведського оборонного потенціалу в цій галузі.
Що відомо про Коаліцію безпілотників
Союзні країни об'єдналися в коаліцію безпілотників, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії. Одним із важливих кроків у цьому напрямку стало створення коаліції з питань безпілотників. Ця ініціатива передбачає закупівлю та передачу Україні дронів для посилення її обороноздатності.
Зазначимо, що також міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду про міжнародне співробітництво у галузі безпілотників.
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