Швеція приєднується до співпраці щодо безпілотних літальних апаратів для України, більш відомої як Міжнародна коаліція безпілотників.

Швеція приєдналася до Коаліції безпілотників для України

Швеція разом з іншими країнами шляхом спільних закупівель підтримуватиме Збройні сили України дронами. У програму також може бути включено системне навчання.

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон підписав угоду про приєднання до коаліції безпілотників від імені Стокгольма на саміті НАТО у Вашингтоні.

Дрони стали важливою частиною сучасної війни і мають величезне значення для України, щоб мати змогу зупиняти атаки Росії, насамперед на землі, і збирати інформацію на полі бою. Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції з безпілотників щодо закупівель, постачання та навчання пілотів дронів, — заявив він. Поширити

Міністр зазначив, що участь Швеції в коаліції дронів додає важливий досвід і знання для розвитку шведського оборонного потенціалу в цій галузі.

Що відомо про Коаліцію безпілотників

Союзні країни об'єдналися в коаліцію безпілотників, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії. Одним із важливих кроків у цьому напрямку стало створення коаліції з питань безпілотників. Ця ініціатива передбачає закупівлю та передачу Україні дронів для посилення її обороноздатності.

Зазначимо, що також міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду про міжнародне співробітництво у галузі безпілотників.