Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України ― Сибіга

Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Росія атакує об'єкти ядерної енергетики України перед зимою

За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.

Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Голова МЗС України нагадав, що Росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.

Українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста. Вдячні МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України. Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах. Поширити

Дрони РФ пролітали поблизу Південноукраїнської АЕС

Експерти МАГАТЕ, які перебувають з місією на території Південноукраїнської АЕС, стали свідками прольоту російських безпілотників у декількох км від станції. Це відбулось тричі за тиждень.

Згідно з підрахунками експертів, російські безпілотники перебували на відстані від 1,5 до 6 км від станції.

Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії ховались в укриття через загрозу обстрілу.