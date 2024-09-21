Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України ― Сибіга

Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Головні тези:
- Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед настанням зими, загрожуючи безпеці атомних електростанцій.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про можливі атаки на важливі елементи безпеки ядерної енергетики в Україні.
- Росія погрожує атомним об'єктам, таким як розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, підвищуючи ризик ядерного інциденту з глобальними наслідками.
Росія атакує об'єкти ядерної енергетики України перед зимою
За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.
Голова МЗС України нагадав, що Росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.
Дрони РФ пролітали поблизу Південноукраїнської АЕС
Експерти МАГАТЕ, які перебувають з місією на території Південноукраїнської АЕС, стали свідками прольоту російських безпілотників у декількох км від станції. Це відбулось тричі за тиждень.
Згідно з підрахунками експертів, російські безпілотники перебували на відстані від 1,5 до 6 км від станції.
Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося.
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії ховались в укриття через загрозу обстрілу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-