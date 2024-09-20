МАГАТЕ вимагає в Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Генеральна конференція МАГАТЕ під час 68-ї сесії схвалила резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні», яким закликає Росію деокупувати Запорізьку атомну станцію та повернути її під контроль офіційного Києва. Рішення ухвалене 65 голосами.

МАГАТЕ вимагає у РФ повернути ЗАЕС Україні

У резолюції зазначено, що всі атомні станції на території України повинні працювати під контролем Києва. Тому Росія негайно повинна вивести своїх військових з Запорізької АЕС.

Співавторами документа є представники 52 країн-членів цього агентства.

У резолюції МАГАТЕ є чітка вимога до Росії

МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу РФ з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки. Поширити

Міненерго України висловлює вдячність гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та Секретаріату агентства за їх зусилля у вирішенні ризиків ядерної безпеки.

Допоки Запорізька АЕС не повернеться під контроль України, від РФ вимагають забезпечити безперешкодне перебування на станції представників МАГАТЕ та їхній доступ до будь-якої інформації.

Окремо зазначається, що під час Саміту миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, було наголошено про важливість забезпечення безпечної та стабільної роботи українських атомних станцій, зокрема ЗАЕС, під повним суверенним контролем України. Поширити

Росія окупувала ЗАЕС у березні 2022 року

Запорізька АЕС знаходиться в Енергодарі Запорізької області. Місто окуповане з початку березня 2022 року.

Росія неодноразово поширювала фейки про аварію на АЕС чи «підготовку провокацій», щоб налякати українців.

З часу окупації станції на ній відбулось декілька невеликих збоїв та була пожежа.

Російські війська на території ЗАЕС ставлять техніку та обстрілюють правий берег Дніпра.

Армія РФ майже щодня атакує Нікопольську та Марганецьку громади, які знаходяться навпроти окупованого Енергодара через річку.

ЗС РФ спеціально розмістили війська та техніку на території ЗАЕС, аби Сили оборони України не відповідали вогнем на обстріли.