МАГАТЕ вимагає в Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Генеральна конференція МАГАТЕ під час 68-ї сесії схвалила резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні», яким закликає Росію деокупувати Запорізьку атомну станцію та повернути її під контроль офіційного Києва. Рішення ухвалене 65 голосами.
Головні тези:
- Резолюція МАГАТЕ закликає Росію повернути Запорізьку АЕС під контроль України
- РФ повинна вивести військовий персонал з території станції.
- Міненерго України висловило вдячність МАГАТЕ за підтримку та зусилля у забезпеченні ядерної безпеки.
- Міжнародна спільнота виступає за повернення контролю над атомною станцією в Україні для забезпечення ядерної безпеки та стабільності в країні.
МАГАТЕ вимагає у РФ повернути ЗАЕС Україні
У резолюції зазначено, що всі атомні станції на території України повинні працювати під контролем Києва. Тому Росія негайно повинна вивести своїх військових з Запорізької АЕС.
Співавторами документа є представники 52 країн-членів цього агентства.
Міненерго України висловлює вдячність гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та Секретаріату агентства за їх зусилля у вирішенні ризиків ядерної безпеки.
Допоки Запорізька АЕС не повернеться під контроль України, від РФ вимагають забезпечити безперешкодне перебування на станції представників МАГАТЕ та їхній доступ до будь-якої інформації.
Росія окупувала ЗАЕС у березні 2022 року
Запорізька АЕС знаходиться в Енергодарі Запорізької області. Місто окуповане з початку березня 2022 року.
Росія неодноразово поширювала фейки про аварію на АЕС чи «підготовку провокацій», щоб налякати українців.
З часу окупації станції на ній відбулось декілька невеликих збоїв та була пожежа.
Російські війська на території ЗАЕС ставлять техніку та обстрілюють правий берег Дніпра.
Армія РФ майже щодня атакує Нікопольську та Марганецьку громади, які знаходяться навпроти окупованого Енергодара через річку.
ЗС РФ спеціально розмістили війська та техніку на території ЗАЕС, аби Сили оборони України не відповідали вогнем на обстріли.
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