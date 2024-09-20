МАГАТЭ требует у России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

МАГАТЭ требует у России вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Министерство энергетики Украины
МАГАТЭ
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Генеральная конференция МАГАТЭ на 68-й сессии одобрила резолюцию «Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине», которой призывает Россию деоккупировать Запорожскую атомную станцию и вернуть ее под контроль официального Киева. Решение было принято 65 голосами.

Главные тезисы

  • Резолюция МАГАТЭ призывает Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины
  • РФ обязана вывести военный персонал с атомной станции.
  • Минэнерго Украины выразило благодарность МАГАТЭ за поддержку и усилия в обеспечении ядерной безопасности.
  • Международное сообщество выступает за возвращение контроля над атомной станцией Украине для обеспечения ядерной безопасности и стабильности в стране.

МАГАТЭ требует у РФ вернуть ЗАЭС Украине

В резолюции отмечено, что все атомные станции на территории Украины должны работать под контролем Киева. Поэтому Россия должна немедленно вывести своих военных из Запорожской АЭС.

Соавторами документа являются представители 52 стран-членов этого агентства.

В резолюции МАГАТЭ есть четкое требование к России

МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

Минэнерго Украины благодарит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и Секретариата агентства за их усилия в решении рисков ядерной безопасности.

Пока Запорожская АЭС не вернется под контроль Украины, от РФ требуют обеспечить беспрепятственное пребывание на станции представителей МАГАТЭ и их доступ к любой информации.

Отдельно отмечается, что во время Саммита мира, который состоялся 15-16 июня 2024 года по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, было отмечено важность обеспечения безопасной и стабильной работы украинских атомных станций, в частности ЗАЭС, под полным суверенным контролем Украины.

Россия оккупировала ЗАЭС в марте 2022 года

Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области. Город оккупирован с начала марта 2022 года.

Россия неоднократно распространяла фейки об аварии на АЭС или «подготовке провокаций», чтобы испугать украинцев.

С момента оккупации станции на ней произошло несколько небольших сбоев и пожар.

Российские войска на территории ЗАЭС устанавливают технику и обстреливают правый берег Днепра.

Армия РФ почти ежедневно атакует Никопольскую и Марганецкую общины, которые находятся напротив оккупированного Энергодара через реку.

ВС РФ специально разместили войска и технику на территории ЗАЭС, чтобы Силы обороны Украины не отвечали огнем на обстрелы.

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