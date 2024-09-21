Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины ― Сибига

Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Главные тезисы
- Министр Сибига сообщил о возможных атаках России на важные объекты ядерной энергетики в Украине перед зимой.
- Угроза безопасности для атомных электростанций Украины возрастает из-за возможных атак на распределительные устройства и подстанции передачи.
- Министр подчеркнул важность предотвращения ядерного инцидента с глобальными последствиями и обратился к международным организациям для поддержки.
Россия атакует объекты ядерной энергетики Украины перед зимой
По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.
Глава МИД Украины напомнил, что Россия — единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир.
Дроны РФ пролетали вблизи Южноукраинской АЭС
Эксперты МАГАТЭ, находящиеся с миссией на территории Южноукраинской АЭС, стали свидетелями пролета российских беспилотников в нескольких километрах от станции. Это произошло трижды в неделю.
Согласно подсчетам экспертов, российские беспилотники находились на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции.
Команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что в течение прошлой недели трижды ночью несколько беспилотников пролетали на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции. О повреждении станции или каких-либо жертвах не сообщалось.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии прятались в укрытие из-за угрозы обстрела.
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