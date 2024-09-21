Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины ― Сибига
Категория
Украина
Дата публикации

Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины ― Сибига

МИД Украины
ХАЭС
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Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Главные тезисы

  • Министр Сибига сообщил о возможных атаках России на важные объекты ядерной энергетики в Украине перед зимой.
  • Угроза безопасности для атомных электростанций Украины возрастает из-за возможных атак на распределительные устройства и подстанции передачи.
  • Министр подчеркнул важность предотвращения ядерного инцидента с глобальными последствиями и обратился к международным организациям для поддержки.

Россия атакует объекты ядерной энергетики Украины перед зимой

По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.

Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Глава МИД Украины напомнил, что Россия — единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир.

Украинская формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста. Благодарны МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины. Просим Агентство, страны-партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех подходящих объектах.

Дроны РФ пролетали вблизи Южноукраинской АЭС

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся с миссией на территории Южноукраинской АЭС, стали свидетелями пролета российских беспилотников в нескольких километрах от станции. Это произошло трижды в неделю.

Согласно подсчетам экспертов, российские беспилотники находились на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции.

Команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что в течение прошлой недели трижды ночью несколько беспилотников пролетали на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции. О повреждении станции или каких-либо жертвах не сообщалось.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии прятались в укрытие из-за угрозы обстрела.

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