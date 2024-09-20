Российские дроны пролетали возле Южноукраинской АЭС трижды за неделю

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся с миссией на территории Южноукраинской АЭС, стали свидетелями пролета российских беспилотников в нескольких километрах от станции. Это произошло три раза за неделю.
Главные тезисы
- Российские дроны пролетали вблизи Южноукраинской АЭС трижды за неделю.
- Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями этого события. Им пришлось прятаться в укрытие.
- По подсчетам, беспилотники находились на расстоянии от 1,5 до 6 км от атомной станции.
Дроны РФ пролетали возле Южноукраинской АЭС
Согласно подсчетам экспертов, российские беспилотники находились на расстоянии от 1,5 до 6 км к станции.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии прятались в укрытие из-за угрозы обстрела.
Сотрудники МАГАТЭ находятся на всех украинских атомных станциях и подтверждают, что на них поддерживается ядерная и физическая ядерная безопасность.
МАГАТЭ требует в России вернуть Запорожскую АЭС Украине
Агентство одобрило резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине".
В тексте документа есть требование к России вывести свои войска с территории Запорожской атомной станции.
МАГАТЭ отмечает, что все АЭС на территории Украины должны быть под контролем Киева.
Украинское Минэнерго и президент Владимир Зеленский приветствовали принятие резолюции.
Россия также должна допускать сотрудников МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС и показывать все документы, касающиеся работы станции.
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