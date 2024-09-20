Российские дроны пролетали возле Южноукраинской АЭС трижды за неделю

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся с миссией на территории Южноукраинской АЭС, стали свидетелями пролета российских беспилотников в нескольких километрах от станции. Это произошло три раза за неделю.

Дроны РФ пролетали возле Южноукраинской АЭС

Согласно подсчетам экспертов, российские беспилотники находились на расстоянии от 1,5 до 6 км к станции.

Команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что в течение прошлой недели трижды ночью несколько беспилотников пролетали на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции. О повреждении станции или каких-либо жертвах не сообщалось. Поделиться

Эксперты Международного агентства по атомной энергии прятались в укрытие из-за угрозы обстрела.

Сотрудники МАГАТЭ находятся на всех украинских атомных станциях и подтверждают, что на них поддерживается ядерная и физическая ядерная безопасность.

МАГАТЭ требует в России вернуть Запорожскую АЭС Украине

Агентство одобрило резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине".

В тексте документа есть требование к России вывести свои войска с территории Запорожской атомной станции.

МАГАТЭ отмечает, что все АЭС на территории Украины должны быть под контролем Киева.

Украинское Минэнерго и президент Владимир Зеленский приветствовали принятие резолюции.

Россия также должна допускать сотрудников МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС и показывать все документы, касающиеся работы станции.