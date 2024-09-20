Російські дрони пролітали поблизу Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень. 

Експерти МАГАТЕ, які перебувають з місією на території Південноукраїнської АЕС, стали свідками прольоту російських безпілотників у декількох км від станції. Це відбулось тричі за тиждень.

Дрони РФ пролітали поблизу Південноукраїнської АЕС

Згідно з підрахунками експертів, російські безпілотники перебували на відстані від 1,5 до 6 км від станції.

Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося. Поширити

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії ховались в укриття через загрозу обстрілу.

Співробітники МАГАТЕ перебувають на всіх українських атомних станціях та підтверджують, що на них підтримується ядерна та фізична ядерна безпека.

МАГАТЕ вимагає у Росії повернути Запорізьку АЕС Україні

Агентство схвалило резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні».

У тексті документа є вимога до Росії вивести свої війська з території Запорізької атомної станції.

МАГАТЕ зазначає, що всі АЕС на території України повинні бути під контролем Києва.

Українське Міненерго та президент Володимир Зеленський привітали прийняття резолюції.

Росія також повинна допускати співробітників МАГАТЕ на території Запорізької АЕС та показувати усі документи, які стосуються роботи станції.