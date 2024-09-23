Украина получит от Дании 16 млн евро для восстановления энергетики

Дания выделяет для поддержки украинской энергетики 130 млн датских крон. Эта сумма эквивалентна 16 млн евро.
Главные тезисы
- Дания оказывает помощь в восстановлении украинской энергетики.
- Российские обстрелы повредили 80% объектов энергетики страны, не считая АЭС.
- Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард подтвердил выделение 130 млн датских крон для восстановления критической инфраструктуры в Украине.
Дания выделяет деньги на поддержку энергетики Украины
Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард заявил, что его страна выделит 130 млн крон на восстановление критической инфраструктуры.
Российские обстрелы разрушили 80% объектов энергетики Украины, за исключением атомных электростанций.
Денежные средства выделяет Правительство Дании в сотрудничестве с несколькими организациями, среди которых ПРООН и Энергетическое сообщество.
Прогнозы на зиму в Украине
Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине недавно сделала прогноз по энергетической ситуации во время отопительного сезона.
Из-за российских обстрелов света может не быть до 18 часов в сутки.
Зимой, кроме исчезновения электричества, будет еще одна серьезная проблема — отсутствие отопления.
Представители Миссии ООН отметили, что без аварийного электроснабжения миллионы украинцев в Киеве и других городах страны могут остаться без тепла.
Позже в ООН отметили, что это всего один из возможных сценариев развития событий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-