Украина получит от Дании 16 млн евро для восстановления энергетики
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получит от Дании 16 млн евро для восстановления энергетики

Энергетика
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Источник:  УНН

Дания выделяет для поддержки украинской энергетики 130 млн датских крон. Эта сумма эквивалентна 16 млн евро.

Главные тезисы

  • Дания оказывает помощь в восстановлении украинской энергетики.
  • Российские обстрелы повредили 80% объектов энергетики страны, не считая АЭС.
  • Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард подтвердил выделение 130 млн датских крон для восстановления критической инфраструктуры в Украине.

Дания выделяет деньги на поддержку энергетики Украины

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард заявил, что его страна выделит 130 млн крон на восстановление критической инфраструктуры.

Российские обстрелы разрушили 80% объектов энергетики Украины, за исключением атомных электростанций.

Путинская армия не только нарушает границы Украины, Россия нарушает правила ведения войны массированными атаками на украинскую систему электроснабжения и отопления. Сейчас зима не за горами, и многие украинские дома останутся без тепла и света...

Мы должны сделать все возможное, чтобы украинская энергосистема была максимально сильной.

Ларс Аагаард

Ларс Аагаард

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании

Денежные средства выделяет Правительство Дании в сотрудничестве с несколькими организациями, среди которых ПРООН и Энергетическое сообщество.

Прогнозы на зиму в Украине

Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине недавно сделала прогноз по энергетической ситуации во время отопительного сезона.

Из-за российских обстрелов света может не быть до 18 часов в сутки.

Зимой, кроме исчезновения электричества, будет еще одна серьезная проблема — отсутствие отопления.

Представители Миссии ООН отметили, что без аварийного электроснабжения миллионы украинцев в Киеве и других городах страны могут остаться без тепла.

Позже в ООН отметили, что это всего один из возможных сценариев развития событий.

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