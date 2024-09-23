Украина получит от Дании 16 млн евро для восстановления энергетики

Дания выделяет для поддержки украинской энергетики 130 млн датских крон. Эта сумма эквивалентна 16 млн евро.

Дания выделяет деньги на поддержку энергетики Украины

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард заявил, что его страна выделит 130 млн крон на восстановление критической инфраструктуры.

Российские обстрелы разрушили 80% объектов энергетики Украины, за исключением атомных электростанций.

Путинская армия не только нарушает границы Украины, Россия нарушает правила ведения войны массированными атаками на украинскую систему электроснабжения и отопления. Сейчас зима не за горами, и многие украинские дома останутся без тепла и света... Мы должны сделать все возможное, чтобы украинская энергосистема была максимально сильной. Ларс Аагаард Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании

Денежные средства выделяет Правительство Дании в сотрудничестве с несколькими организациями, среди которых ПРООН и Энергетическое сообщество.

Прогнозы на зиму в Украине

Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине недавно сделала прогноз по энергетической ситуации во время отопительного сезона.

Из-за российских обстрелов света может не быть до 18 часов в сутки.

Зимой, кроме исчезновения электричества, будет еще одна серьезная проблема — отсутствие отопления.

Представители Миссии ООН отметили, что без аварийного электроснабжения миллионы украинцев в Киеве и других городах страны могут остаться без тепла.

Позже в ООН отметили, что это всего один из возможных сценариев развития событий.