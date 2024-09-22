РФ совершила более 1000 атак на энергетические объекты Украины с октября 2022 года

С октября 2022 года российские войска нанесли более 1000 ударов по украинским энергетическим объектам, что привело к значительным потерям в производстве электроэнергии.
Главные тезисы
- С октября 2022 года Россия совершила более 1000 атак на украинские энергетические объекты, нарушив стабильность энергосистемы.
- Мировое сообщество обеспокоено возможными ударами по объектам ядерной энергетики Украины, которые могут повлечь серьезные последствия.
- Украина призывает международные организации и государства предотвратить действия России, направленные на угрозу радиационной и ядерной безопасности.
- В ходе кампании восстановительных работ акцентируется внимание на ускоренном восстановлении энергетических объектов для обеспечения нормальной работы.
Россия постоянно атакует украинскую энергетику
Как сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, с октября 2022 года нанес свыше тысячи ударов по гражданской энергетической инфраструктуре, что влияет на стабильность энергосистемы.
Он также прокомментировал заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги о возможных ударах России по объектам ядерной энергетики в преддверии зимы.
По его словам, разведывательные данные переданы международным партнерам и МАГАТЭ.
Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины
Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности.
По данным Сибиги, которые предоставило в частности ГУР, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.
Глава МИД Украины напомнил, что Россия — единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир.
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