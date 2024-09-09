РФ атаковала энергобъекты в 7 областях Украины за последние сутки. Применят ли снова отключение
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала энергобъекты в 7 областях Украины за последние сутки. Применят ли снова отключение

Министерство энергетики Украины
РФ атаковала энергобъекты в 7 областях Украины за последние сутки. Применят ли снова отключение
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8 сентября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в семи регионах Украины.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали энергетические объекты в 7 областях Украины, приводя к обесточиванию подстанций и потребителей.
  • Меры по восстановлению электроснабжения уже приняты, однако возможны трудности зимой при температуре ниже нуля.
  • Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы, чтобы избежать отключений.
  • Глава компании “Укрэнерго” предупреждает о возможных проблемах зимой и уверен, что блэкаут будет предотвращен.

В каких областях армия РФ обстреляла энергетические объекты

Как сообщили в Минэнерго, энергобъекты были атакованы Россией, в частности, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

  • В результате обстрелов в Днепропетровской и Харьковской областях были обесточены подстанции и потребители. Часть питания уже удалось восстановить.

  • В Донецкой области во время атаки обесточены несколько подстанций, а также шахта, в которой на момент обстрела находились 74 работника. Все они успешно эвакуированы на поверхность.

  • В Черниговской области из-за повреждений воздушных линий остались без электроэнергии 3,1 тысяч абонентов в трех населенных пунктах.

В настоящее время работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

В Минэнерго также добавили, что 9 сентября отключения электроэнергии не планируются.

Призываем украинцев и дальше экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 17:00 до 22:00.

При каких условиях будут выключаться свет зимой

Как отметил председатель правления компании Владимир Кудрицкий, в "Укрэнерго" всегда просчитывают самые плохие сценарии и готовятся к ним.

Поэтому, скажем так, при тёплой, зимней погоде +2, +3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно », — пояснил Кудрицкий.

Однако глава Укрэнерго предупредил о проблемах зимой. Кудрицкий убежден, что в следующую зиму нас ждет много испытаний.

Энергетиков, прежде всего, ждет множество испытаний. Наши силы ПВО тоже возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-нибудь апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута, — добавил Кудрицкий.

По его словам, в "Укрэнерго" научились противодействовать тактике врага, особенно при атаках энергосистемы.

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