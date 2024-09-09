РФ атаковала энергобъекты в 7 областях Украины за последние сутки. Применят ли снова отключение

8 сентября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в семи регионах Украины.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали энергетические объекты в 7 областях Украины, приводя к обесточиванию подстанций и потребителей.
- Меры по восстановлению электроснабжения уже приняты, однако возможны трудности зимой при температуре ниже нуля.
- Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы, чтобы избежать отключений.
- Глава компании “Укрэнерго” предупреждает о возможных проблемах зимой и уверен, что блэкаут будет предотвращен.
В каких областях армия РФ обстреляла энергетические объекты
Как сообщили в Минэнерго, энергобъекты были атакованы Россией, в частности, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
В результате обстрелов в Днепропетровской и Харьковской областях были обесточены подстанции и потребители. Часть питания уже удалось восстановить.
В Донецкой области во время атаки обесточены несколько подстанций, а также шахта, в которой на момент обстрела находились 74 работника. Все они успешно эвакуированы на поверхность.
В Черниговской области из-за повреждений воздушных линий остались без электроэнергии 3,1 тысяч абонентов в трех населенных пунктах.
В настоящее время работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
В Минэнерго также добавили, что 9 сентября отключения электроэнергии не планируются.
При каких условиях будут выключаться свет зимой
Как отметил председатель правления компании Владимир Кудрицкий, в "Укрэнерго" всегда просчитывают самые плохие сценарии и готовятся к ним.
Однако глава Укрэнерго предупредил о проблемах зимой. Кудрицкий убежден, что в следующую зиму нас ждет много испытаний.
По его словам, в "Укрэнерго" научились противодействовать тактике врага, особенно при атаках энергосистемы.
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