В Энергоатоме опровергли информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

АО НАЭК "Энергоатом" сообщил, что на Южноукраинской АЭС не произошло никаких аварий.

Что действительно происходит на Южноукраинской АЭС

В работе одного из энергоблоков станции обнаружена проблема, после чего он был разгружен на 33% от номинальной мощности — согласно регламенту из-за наличия проблемы, — сообщили в энергетической компании. Поделиться

Причиной возникновения ситуации называют сложные переходные режимы, связанные с обстрелами со стороны россиян.

Также отмечается, что проблемы будут устранены после того, как специалисты смогут восстановить поврежденные линии и обеспечить возможность выдачи электроэнергии.

В "Энергоатоме" добавили, что событие не связано с ремонтной кампанией.

Что этому предшествовало

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил об аварии на Южноукраинской АЭС, в результате которой энергоблок мощностью 600 МВт снизил генерацию.

Поэтому «Укрэнерго» ввело дополнительные очереди отключений электроэнергии по всей Украине. Харченко предположил, что на следующей неделе блок будет отправлен на ремонт.

Он также подчеркнул, что такие аварии усложняют прогнозирование стабилизации поставок электроэнергии и выразил обеспокоенность качеством ремонтов на АЭС, особенно с приближением зимы.