Две украинские АЭС приостанавливали работу во время масштабной атаки РФ 26 августа
Категория
Украина
Дата публикации

Две украинские АЭС приостанавливали работу во время масштабной атаки РФ 26 августа

Две украинские АЭС приостанавливали работу во время масштабной атаки РФ 26 августа
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Источник:  The Guardian

Во время массированной атаки РФ 26 августа в Украине четыре энергоблока АЭС временно отсоединились от сети.

Главные тезисы

  • Массированная атака России 26 августа привела к отключению четырех энергоблоков украинских АЭС от сети.
  • Атака угрожает стабильной работе ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей.
  • Российские войска использовали ракеты различных типов для нанесения удара по критической инфраструктуре Украины.
  • В результате атаки 26 августа погибли семь человек, а 47 граждан получили травмы и ранения, включая четверых детей.

Во время последнего массированного удара РФ от сети отключались 4 атомных блока

Согласно ноте украинской миссии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в результате обстрела РФ Украины 26 августа:

  • три из четырех энергоблоков Ровенской атомной электростанции были отключены от сети;

  • Южно-украинская АЭС была вынуждена снизить свою мощность. Из-за колебаний в национальной энергосистеме энергоблок №3 был отключен от сети.

Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, обеспечивающих большую часть электроэнергии в Украине... Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей , — говорится в ноте .

Что известно о массированном ударе РФ по Украине 26 августа

В ночь на 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА:

  • 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей — РФ;

  • 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей — РФ. и из Крыма;

  • 77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

  • 28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

  • 3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл. — рф.;

  • 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;

  • 109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» — районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.

В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

  • 1 крылатую ракету Х-22;

  • 99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;

  • 99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

В результате массированной воздушной атаки российских войск 26 августа погибли семь человек. Еще 47 граждан получили травмы и ранения, среди них четверо детей.

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