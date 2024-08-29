Две украинские АЭС приостанавливали работу во время масштабной атаки РФ 26 августа

Во время массированной атаки РФ 26 августа в Украине четыре энергоблока АЭС временно отсоединились от сети.

Во время последнего массированного удара РФ от сети отключались 4 атомных блока

Согласно ноте украинской миссии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в результате обстрела РФ Украины 26 августа:

три из четырех энергоблоков Ровенской атомной электростанции были отключены от сети;

Южно-украинская АЭС была вынуждена снизить свою мощность. Из-за колебаний в национальной энергосистеме энергоблок №3 был отключен от сети.

Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, обеспечивающих большую часть электроэнергии в Украине... Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей , — говорится в ноте . Поделиться

Что известно о массированном ударе РФ по Украине 26 августа

В ночь на 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА:

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей — РФ;

6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей — РФ. и из Крыма;

77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл. — рф.;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;

109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» — районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.

В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".