Дві українські АЕС призупиняли роботу під час масштабної атаки РФ 26 серпня
Категорія
Україна
Дата публікації

Дві українські АЕС призупиняли роботу під час масштабної атаки РФ 26 серпня

Дві українські АЕС призупиняли роботу під час масштабної атаки РФ 26 серпня
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Джерело:  The Guardian

Під час масованої атаки РФ 26 серпня на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Головні тези:

  • У результаті масованої атаки РФ 26 серпня українські атомні електростанції почали відключатися від мережі.
  • Російська Федерація продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, що становить серйозний ризик для національної безпеки.
  • Масовані атаки РФ призвели до загибелі семеро людей та поранень 47 громадян, серед яких четверо дітей.
  • Ситуація підкреслює необхідність посилення заходів забезпечення безпеки ядерних об'єктів та критичної інфраструктури в Україні.

Під час останнього масованого удару РФ від мережі відключались 4 атомні блоки

Згідно з нотою української місії при Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), внаслідок обстрілу РФ України 26 серпня:

  • три з чотирьох енергоблоків Рівненської атомної електростанції були відключені від мережі;

  • Південнооукраїнська АЕС була змушена знизити свою потужність. Через коливання в національній енергосистемі енергоблок №3 було відключено від мережі.

Російська Федерація продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні... Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об'єктів в Україні та безпеки мільйонів людей, — йдеться в ноті.

Що відомо про масований удар РФ по Україні 26 серпня

У ніч проти 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей — рф.;

  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей — рф. та з Криму;

  • 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

  • 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

  • 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. — рф.;

  • 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

  • 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — рф., Чауда — Крим.

Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

  • 1 крилату ракету Х-22;

  • 99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;

  • 99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Внаслідок масованої повітряної атаки російських військ 26 серпня загинули семеро людей. Ще 47 громадян дістали травми та поранення, серед них — четверо дітей.

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