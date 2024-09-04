На Южноукраинской АЭС произошла авария на одном из блоков — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

На Южноукраинской АЭС произошла авария на одном из блоков — что известно

На Южноукраинской АЭС произошла авария на одном из блоков — что известно
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Источник:  online.ua

На Южноукраинской атомной электростанции вышел из строя один из блоков. Поэтому его, вероятно, начнут ремонтировать.

Главные тезисы

  • Один из блоков Южноукраинской АЭС вышел из строя, что потребует проведения ремонтных работ.
  • Эксперты выражают опасения относительно стабильности энергосистемы Украины при возможном подключении блоков зимой.
  • Авария на Южноукраинской АЭС произошла в контексте атак на энергетическую инфраструктуру Украины со стороны Российской Федерации.
  • Атаки на атомные электростанции представляют серьезную угрозу безопасности ядерных объектов и миллионов граждан Украины.

Что известно об аварии на Южноукраинской АЭС

Как сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Поэтому его вероятно начнут ремонтировать на следующей неделе.

Эксперт также считает, что если блоки будут входить в строй зимой, то страна окажется в крайне тяжелой ситуации.

Южноукраинская атомная электростанция находится в степной зоне на левом берегу реки Южный Буг, неподалеку от Южноукраинска. Станция имеет три энергоблока. Тип реакторов — ВВЭР-1000. Генерирующая мощность составляет 3000 МВт.

Две украинские АЭС приостанавливали работу во время масштабной атаки РФ 26 августа

Согласно ноте украинской миссии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в результате обстрела РФ Украины 26 августа:

  • три из четырех энергоблоков Ровенской атомной электростанции были отключены от сети;

  • Южно-украинская АЭС была вынуждена снизить свою мощность. Из-за колебаний в национальной энергосистеме энергоблок №3 был отключен от сети.

Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в Украине... Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей , — отметили в ноте .

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