На Південноукраїнській АЕС сталася аварія на одному з блоків — що відомо

На Південноукраїнській атомній електростанції вийшов з ладу один із блоків. Через це його, ймовірно, почнуть ремонтувати.

Що відомо про аварію на Південноукраїнській АЕС

Як повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Через це його ймовірно почнуть ремонтувати наступного тижня.

Експерт також вважає, що якщо блоки будуть входити з ладу взимку, то країна опиниться у вкрай важкій ситуації.

Південноукраїнська атомна електростанція знаходиться в степовій зоні на лівому березі річки Південний Буг, неподалік він Южноукраїнська. Станція має три енергоблока. Тип реакторів — ВВЕР-1000. Генеруюча потужність складає 3000 МВт.

Дві українські АЕС призупиняли роботу під час масштабної атаки РФ 26 серпня

Згідно з нотою української місії при Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), внаслідок обстрілу РФ України 26 серпня:

три з чотирьох енергоблоків Рівненської атомної електростанції були відключені від мережі;

Південнооукраїнська АЕС була змушена знизити свою потужність. Через коливання в національній енергосистемі енергоблок №3 було відключено від мережі.