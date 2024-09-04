В Енергоатомі спростували інформацію щодо аварії на Південноукраїнській АЕС

АТ НАЕК "‎Енергоатом" повідомив‎, що на Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій.

Що насправді відбувається на Південноукраїнській АЕС

В роботі одного із енергоблоків станції виявлено проблему, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності — відповідно до регламенту через наявність проблеми, — повідомили в енергетичній компанії. Поширити

Причиною виникнення ситуації називають складні перехідні режими, які пов’язані з обстрілами з боку росіян.

Також зазначається, що проблеми усунуть після того, як спеціалісти зможуть відновити пошкоджені лінії та забезпечити можливість видачі електроенергії.

В "‎Енергоатомі" додали, що подія не пов’язана із ремонтною кампанією.

Що цьому передувало

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив про аварію на Південноукраїнській АЕС, внаслідок якої енергоблок потужністю 600 МВт зменшив генерацію.

Через це «Укренерго» запровадило додаткові черги відключень електроенергії по всій Україні. Харченко припустив, що на наступному тижні блок буде відправлено на ремонт.

Він також підкреслив, що такі аварії ускладнюють прогнозування стабілізації постачання електроенергії та висловив занепокоєння щодо якості ремонтів на АЕС, особливо з наближенням зими.