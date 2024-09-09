РФ атакувала енергобʼєкти у 7 областях України за останню добу. Чи застосують знову відключення
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала енергобʼєкти у 7 областях України за останню добу. Чи застосують знову відключення

Міністерство енергетики України
РФ атакувала енергобʼєкти у 7 областях України за останню добу. Чи застосують знову відключення
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8 вересня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в семи регіонах України.

Головні тези:

  • Російські війська атакували енергетичні об'єкти в 7 областях України, що призвело до знеструмлення деяких районів.
  • Внаслідок атаки були пошкоджені підстанції та лінії електропередач, але вже проводяться роботи з їх відновлення.
  • За інформацією Міненерго, наразі не планується відключення електроенергії, проте закликається раціонально використовувати електроенергію.
  • Українців попереджено про можливість відключень електроенергії взимку при мінусових температурах, але робиться все можливе для запобігання блекауту.

В яких областях армія РФ обстріляла енергетичні обʼєкти

Як повідомили в Міненерго, енергобʼєкти були атаковані Росією зокрема у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

  • У результаті обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях було знеструмлено підстанції та споживачів. Частину живлення вже вдалося відновити.

  • У Донецькій області під час атаки знеструмлено кілька підстанцій, а також шахту, в якій на момент обстрілу перебувало 74 працівники. Усі вони успішно евакуйовані на поверхню.

  • У Чернігівській області через пошкодження повітряних ліній залишилися без електроенергії 3,1 тисячі абонентів у трьох населених пунктах.

Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають.

В Міненерго також додали, що 9 вересня відключення електроенергії не плануються.

Закликаємо українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 22:00.

За яких умов вимикатимуть світло взимку

Як зазначив голова правління компанії Володимир Кудрицький, в "Укренерго" завжди прораховують найгірші сценарії і готуються до них.

Тому, скажімо так, при теплій, зимовій погоді +2, +3 цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо, — пояснив Кудрицький.

Проте голова Укренерго попередив про проблеми взимку. Кудрицький переконаний, що наступної зими нас чекає багато випробувань.

Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту, — додав Кудрицький.

За його словами, в "Укренерго "навчилися протидіяти тактиці ворога, особливо при атаках енергосистеми.

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