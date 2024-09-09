РФ атакувала енергобʼєкти у 7 областях України за останню добу. Чи застосують знову відключення

8 вересня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в семи регіонах України.
Головні тези:
- Російські війська атакували енергетичні об'єкти в 7 областях України, що призвело до знеструмлення деяких районів.
- Внаслідок атаки були пошкоджені підстанції та лінії електропередач, але вже проводяться роботи з їх відновлення.
- За інформацією Міненерго, наразі не планується відключення електроенергії, проте закликається раціонально використовувати електроенергію.
- Українців попереджено про можливість відключень електроенергії взимку при мінусових температурах, але робиться все можливе для запобігання блекауту.
В яких областях армія РФ обстріляла енергетичні обʼєкти
Як повідомили в Міненерго, енергобʼєкти були атаковані Росією зокрема у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
У результаті обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях було знеструмлено підстанції та споживачів. Частину живлення вже вдалося відновити.
У Донецькій області під час атаки знеструмлено кілька підстанцій, а також шахту, в якій на момент обстрілу перебувало 74 працівники. Усі вони успішно евакуйовані на поверхню.
У Чернігівській області через пошкодження повітряних ліній залишилися без електроенергії 3,1 тисячі абонентів у трьох населених пунктах.
Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають.
В Міненерго також додали, що 9 вересня відключення електроенергії не плануються.
За яких умов вимикатимуть світло взимку
Як зазначив голова правління компанії Володимир Кудрицький, в "Укренерго" завжди прораховують найгірші сценарії і готуються до них.
Проте голова Укренерго попередив про проблеми взимку. Кудрицький переконаний, що наступної зими нас чекає багато випробувань.
За його словами, в "Укренерго "навчилися протидіяти тактиці ворога, особливо при атаках енергосистеми.
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