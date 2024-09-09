РФ атакувала енергобʼєкти у 7 областях України за останню добу. Чи застосують знову відключення

В яких областях армія РФ обстріляла енергетичні обʼєкти

Як повідомили в Міненерго, енергобʼєкти були атаковані Росією зокрема у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

У результаті обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях було знеструмлено підстанції та споживачів. Частину живлення вже вдалося відновити.

У Донецькій області під час атаки знеструмлено кілька підстанцій, а також шахту, в якій на момент обстрілу перебувало 74 працівники. Усі вони успішно евакуйовані на поверхню.

У Чернігівській області через пошкодження повітряних ліній залишилися без електроенергії 3,1 тисячі абонентів у трьох населених пунктах.

Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають.

В Міненерго також додали, що 9 вересня відключення електроенергії не плануються.

Закликаємо українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 22:00. Поширити

За яких умов вимикатимуть світло взимку

Як зазначив голова правління компанії Володимир Кудрицький, в "Укренерго" завжди прораховують найгірші сценарії і готуються до них.

Тому, скажімо так, при теплій, зимовій погоді +2, +3 цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо, — пояснив Кудрицький. Поширити

Проте голова Укренерго попередив про проблеми взимку. Кудрицький переконаний, що наступної зими нас чекає багато випробувань.

Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту, — додав Кудрицький. Поширити

За його словами, в "Укренерго "навчилися протидіяти тактиці ворога, особливо при атаках енергосистеми.