РФ здійснила понад 1000 атак на енергетичні об'єкти України з жовтня 2022 року

З жовтня 2022 року російські війська завдали понад 1000 ударів по українських енергетичних об'єктах, що призвело до значних втрат у виробництві електроенергії.
Головні тези:
- З жовтня 2022 року російські війська атакують українські енергетичні об'єкти, завдаючи значних збитків у виробництві електроенергії.
- Українська формула миру містить пункт про забезпечення ядерної безпеки. Росія планує атаки на об'єкти ядерної енергетики перед зимою.
- Міністр закордонних справ України закликає міжнародні організації та держави дотримуватися Статуту ООН для запобігання терористичним акціям Росії.
- Заступник міністра енергетики України надав інформацію про понад 1000 атак на енергетичну інфраструктуру країни.
Росія постійно атакує українську енергетику
Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, з жовтня 2022 року здійснив понад тисячу ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі, що впливає на стабільність енергосистеми.
Він також прокоментував заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги про можливі удари Росії по об'єктах ядерної енергетики напередодні зими.
За його словами, розвідувальні дані передано міжнародним партнерам та МАГАТЕ.
Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України
Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки.
За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.
Голова МЗС України нагадав, що Росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.
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