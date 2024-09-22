РФ здійснила понад 1000 атак на енергетичні об'єкти України з жовтня 2022 року

З жовтня 2022 року російські війська завдали понад 1000 ударів по українських енергетичних об'єктах, що призвело до значних втрат у виробництві електроенергії.

Росія постійно атакує українську енергетику

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, з жовтня 2022 року здійснив понад тисячу ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі, що впливає на стабільність енергосистеми.

Зараз триває найбільша ремонтна кампанія, спрямована на відновлення роботи тих енергетичних об'єктів, які можна відремонтувати, — повідоми Микола Колісник. Поширити

Він також прокоментував заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги про можливі удари Росії по об'єктах ядерної енергетики напередодні зими.

За його словами, розвідувальні дані передано міжнародним партнерам та МАГАТЕ.

Остання атака 26 серпня чітко показала, що ворог цілеспрямовано обстрілює підстанції, від яких залежить робота атомних електростанцій, — додав Колісник. Поширити

Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки.

За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.

Голова МЗС України нагадав, що Росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.