РФ здійснила понад 1000 атак на енергетичні об'єкти України з жовтня 2022 року
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ здійснила понад 1000 атак на енергетичні об'єкти України з жовтня 2022 року

РФ здійснила понад 1000 атак на енергетичні об'єкти України з жовтня 2022 року
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

З жовтня 2022 року російські війська завдали понад 1000 ударів по українських енергетичних об'єктах, що призвело до значних втрат у виробництві електроенергії.

Головні тези:

  • З жовтня 2022 року російські війська атакують українські енергетичні об'єкти, завдаючи значних збитків у виробництві електроенергії.
  • Українська формула миру містить пункт про забезпечення ядерної безпеки. Росія планує атаки на об'єкти ядерної енергетики перед зимою.
  • Міністр закордонних справ України закликає міжнародні організації та держави дотримуватися Статуту ООН для запобігання терористичним акціям Росії.
  • Заступник міністра енергетики України надав інформацію про понад 1000 атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Росія постійно атакує українську енергетику

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, з жовтня 2022 року здійснив понад тисячу ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі, що впливає на стабільність енергосистеми.

Зараз триває найбільша ремонтна кампанія, спрямована на відновлення роботи тих енергетичних об'єктів, які можна відремонтувати, — повідоми Микола Колісник.

Він також прокоментував заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги про можливі удари Росії по об'єктах ядерної енергетики напередодні зими.

За його словами, розвідувальні дані передано міжнародним партнерам та МАГАТЕ.

Остання атака 26 серпня чітко показала, що ворог цілеспрямовано обстрілює підстанції, від яких залежить робота атомних електростанцій, — додав Колісник.

Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки.

За даними Сибіги, які надало зокрема ГУР, йдеться про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, оскільки вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики в Україні.

Голова МЗС України нагадав, що Росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.

Українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста. Вдячні МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України. Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах, — зазначив Сибіга.

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