США, ЕС и еще более 30 стран подписали декларацию о восстановлении Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

США, ЕС и еще более 30 стран подписали декларацию о восстановлении Украины

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По результатам встречи президента Владимира Зеленского с партнерами в Нью-Йорке, США, странами ЕС и еще более 30 мировыми государствами была подписана совместная декларация о возобновлении Украины от последствий преступной агрессии России.

Главные тезисы

  • Ключевые  партнеры, включая США, ЕС и более 30 других государств, подписали декларацию о восстановлении Украины после преступной агрессии России.
  • По соглашению, партнеры обязались выделить до конца года дополнительную финансовую поддержку в размере около 50 миллиардов долларов для Украины.
  • Декларация направлена на восстановление Украины на пути к членству в ЕС и оборону от имперских угроз, а также предусматривает использование средств от замороженных активов РФ.
  • Зеленский и Байден подтвердили свою готовность поддержать Украину в борьбе за выживание и экономическое возрождение.
  • Документ о восстановлении Украины предусматривает всестороннюю поддержку со стороны партнеров и координацию усилий через Украинскую платформу доноров.

Что означает общая декларация партнеров по восстановлению Украины

Я полон решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно для победы и борьбы за свое выживание. Завтра я объявлю ряд действий по ускорению поддержки украинских военных, — отметил со своей стороны президент США Джо Байден

Американский лидер убежден, что партнеры помогут Украине перейти от поддержки экономики к экономическому возрождению.

Кроме того, отмечается, что на нужды восстановления будут направлять средства из доходов от замороженных активов РФ.

Владимир Зеленский также выразил уверенность, что взятие партнерами совместных обязательств по восстановлению будет способствовать эффективной ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Союзники подписали с Украиной декларацию по восстановлению
Владимир Зеленский

Документ предусматривает координацию соответствующих усилий через Украинскую платформу доноров, и эта поддержка должна стать ощутима уже в этом году.

Это свидетельствует о нашем общем взгляде на жизнь — мы защищаем людей, и мы обеспечиваем людям возможность жить. И абсолютно оправдано, что те, кто помогает нам выстоять сейчас, первыми вместе с Украиной извлекут пользу от масштабного восстановления, отметил Зеленский.

Что предусматривает декларация по восстановлению Украины

Главные пункты декларации:

  • всемерное содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС;

  • координация поддержки через Украинскую платформу доноров;

  • предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ, часть из которых будет направлена на оборону.

Подписавшиеся обязались обеспечить, чтобы Россия не смогла достичь своих целей, а Украина после окончания войны имела устойчивую к кремлевским угрозам экономику.

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