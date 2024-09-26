По результатам встречи президента Владимира Зеленского с партнерами в Нью-Йорке, США, странами ЕС и еще более 30 мировыми государствами была подписана совместная декларация о возобновлении Украины от последствий преступной агрессии России.

Что означает общая декларация партнеров по восстановлению Украины

Я полон решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно для победы и борьбы за свое выживание. Завтра я объявлю ряд действий по ускорению поддержки украинских военных, — отметил со своей стороны президент США Джо Байден Поделиться

Американский лидер убежден, что партнеры помогут Украине перейти от поддержки экономики к экономическому возрождению.

Кроме того, отмечается, что на нужды восстановления будут направлять средства из доходов от замороженных активов РФ.

Владимир Зеленский также выразил уверенность, что взятие партнерами совместных обязательств по восстановлению будет способствовать эффективной ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Владимир Зеленский

Документ предусматривает координацию соответствующих усилий через Украинскую платформу доноров, и эта поддержка должна стать ощутима уже в этом году.

Это свидетельствует о нашем общем взгляде на жизнь — мы защищаем людей, и мы обеспечиваем людям возможность жить. И абсолютно оправдано, что те, кто помогает нам выстоять сейчас, первыми вместе с Украиной извлекут пользу от масштабного восстановления, отметил Зеленский. Поделиться

Что предусматривает декларация по восстановлению Украины

Главные пункты декларации:

всемерное содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС;

координация поддержки через Украинскую платформу доноров;

предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ, часть из которых будет направлена на оборону.