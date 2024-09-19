США ввели санкции в отношении ряда российских банков из-за сотрудничества с КНДР

Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложил санкции на пять российских банков и одно физическое лицо. Ограничения были введены из-за финансовых операций с КНДР.
Главные тезисы
- США наложили санкции на российские банки из-за финансовых операций с КНДР.
- Россия создала незаконные схемы для помощи Северной Корее и обхода западных санкций.
- Новые ограничения введены против пяти банков и одного физического лица.
США ввели санкции против банков РФ
Россия создала и использовала незаконные финансовые схемы, через которые Северная Корея получила доступ к международной банковской системе. То есть РФ помогла КНДР обойти западные санкции.
Новые ограничения введены против следующих организаций:
МРБ-Банк (ведет деятельность на территории оккупированной Южной Осетии);
ТМСР-банк и руководителя Дмитрия Никулина;
ООО "Стройтрейд";
АО "Тимер Банк";
АО "Банк Российской финансовой корпорации".
Минфин США обвиняет его в предоставлении финансовых, материальных и технологических услуг правительству КНДР.
В список попали учреждения, сотрудничавшие с санкционными северокорейскими банками Foreign Trade Bank (FTB) и Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC).
Сотрудничество РФ и КНДР
Диктаторские режимы начали активно сближаться после начала полномасштабной войны России против Украины.
РФ помогает КНДР обойти западные санкции, а взамен получает вооружение.
Пхеньян передавал Москве баллистические ракеты и артиллерийские снаряды. ВС РФ использовали последние на поле боя.
Северокорейскими ракетами Россия обстреливала украинские города. Однако авиаснаряды из КНДР показали низкую эффективность, потому что более половины из них сбивается с курса и не долетает до цели.
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