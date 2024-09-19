США ввели санкции в отношении ряда российских банков из-за сотрудничества с КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

США ввели санкции в отношении ряда российских банков из-за сотрудничества с КНДР

U.S.Department of a Treasury
США
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Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложил санкции на пять российских банков и одно физическое лицо. Ограничения были введены из-за финансовых операций с КНДР.

Главные тезисы

  • США наложили санкции на российские банки из-за финансовых операций с КНДР.
  • Россия создала незаконные схемы для помощи Северной Корее и обхода западных санкций.
  • Новые ограничения введены против пяти банков и одного физического лица.

США ввели санкции против банков РФ

Россия создала и использовала незаконные финансовые схемы, через которые Северная Корея получила доступ к международной банковской системе. То есть РФ помогла КНДР обойти западные санкции.

Сегодня OFAC ввел санкции против сети из пяти организаций и одного физического лица, расположенных в России и оккупированном РФ грузинском регионе Южной Осетии, в содействии в создании незаконных платежных механизмов между Россией и КНДР.

Новые ограничения введены против следующих организаций:

  • МРБ-Банк (ведет деятельность на территории оккупированной Южной Осетии);

  • ТМСР-банк и руководителя Дмитрия Никулина;

  • ООО "Стройтрейд";

  • АО "Тимер Банк";

  • АО "Банк Российской финансовой корпорации".

Минфин США обвиняет его в предоставлении финансовых, материальных и технологических услуг правительству КНДР.

В список попали учреждения, сотрудничавшие с санкционными северокорейскими банками Foreign Trade Bank (FTB) и Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC).

Сотрудничество РФ и КНДР

Диктаторские режимы начали активно сближаться после начала полномасштабной войны России против Украины.

РФ помогает КНДР обойти западные санкции, а взамен получает вооружение.

Пхеньян передавал Москве баллистические ракеты и артиллерийские снаряды. ВС РФ использовали последние на поле боя.

Северокорейскими ракетами Россия обстреливала украинские города. Однако авиаснаряды из КНДР показали низкую эффективность, потому что более половины из них сбивается с курса и не долетает до цели.

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