США ввели санкции в отношении ряда российских банков из-за сотрудничества с КНДР

Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложил санкции на пять российских банков и одно физическое лицо. Ограничения были введены из-за финансовых операций с КНДР.

США ввели санкции против банков РФ

Россия создала и использовала незаконные финансовые схемы, через которые Северная Корея получила доступ к международной банковской системе. То есть РФ помогла КНДР обойти западные санкции.

Сегодня OFAC ввел санкции против сети из пяти организаций и одного физического лица, расположенных в России и оккупированном РФ грузинском регионе Южной Осетии, в содействии в создании незаконных платежных механизмов между Россией и КНДР. Поделиться

Новые ограничения введены против следующих организаций:

МРБ-Банк (ведет деятельность на территории оккупированной Южной Осетии);

ТМСР-банк и руководителя Дмитрия Никулина;

ООО "Стройтрейд";

АО "Тимер Банк";

АО "Банк Российской финансовой корпорации".

Минфин США обвиняет его в предоставлении финансовых, материальных и технологических услуг правительству КНДР.

В список попали учреждения, сотрудничавшие с санкционными северокорейскими банками Foreign Trade Bank (FTB) и Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC).

Сотрудничество РФ и КНДР

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