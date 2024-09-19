США ввели санкції щодо низки російських банків через співпрацю з КНДР
Категорія
Світ
Дата публікації

США ввели санкції щодо низки російських банків через співпрацю з КНДР

U.S.Department of a Treasury
США

Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) наклав санкції на п’ять російських банків та одну фізичну особу. Обмеження ввели через фінансові операції з КНДР.

Головні тези:

  • США наклали санкції на російські банки через їхні фінансові операції з КНДР.
  • Росія створила незаконні схеми для допомоги Північній Кореї обійти західні санкції.
  • Нові обмеження введені проти п'яти банків та однієї фізичної особи.

США ввели санкції проти банків РФ 

Росія створила та використовувала незаконні фінансові схеми, через які Північна Корея отримала доступ до міжнародної банківської системи. Тобто РФ допомогла КНДР обійти західні санкції.

Сьогодні OFAC ввів санкції проти мережі із п’яти організацій і однієї фізичної особи, розташованих у Росії та окупованому РФ грузинському регіоні Південної Осетії — за сприяння у створенні незаконних платіжних механізмів між Росією і КНДР.

Нові обмеження введені проти наступних організацій:

  • МРБ-Банк (веде діяльність на території окупованої Південної Осетії);

  • ТМСР-Банк та керівника Дмитра Нікуліна;

  • ТОВ «Стройтрейд»;

  • АТ «Тімер Банк»;

  • АТ «Банк Російської фінансової корпорації».

Мінфін США звинувачує їх у наданні фінансових, матеріальних та технологічних послуг уряду КНДР.

У список потрапили установи, які співпрацювали з санкційними північнокорейськими банками Foreign Trade Bank (FTB) і Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC).

Співпраця РФ та КНДР

Диктаторські режими почали активно зближуватись після початку повномасштабної війни Росії проти України.

РФ допомагає КНДР обійти західні санкції, натомість отримує озброєння.

Пхеньян передавав Москві балістичні ракети та артилерійські снаряди. ЗС РФ використовували останні на полі бою. 

Північнокорейськими ракетами Росія обстрілювала українські міста. Проте авіаснаряди з КНДР показали низьку ефективність, бо понад половина з них збивається з курсу і не долітає до цілі.

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