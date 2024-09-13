Шойгу терміново прибув до КНДР ― що відбувається

13 вересня стало відомо, що очільник Рада безпеки РФ Сергій Шойгу прилетів у Пхеньян, де невідкладно зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.
Головні тези:
- Сергій Шойгу прибув до Пхеньяну для зустрічі з Кім Чен Іном.
- Участь Росії у договорі про всеосяжне стратегічне партнерство з Північною Кореєю підвищує напругу на світовій арені.
- Путін скаржиться на допомогу Заходу Україні в захисті від російської агресії.
Візит Шойгу до КНДР — що відомо
Як стверджують російські пропагандисти, 13 вересня делегація на чолі з секретарем Ради безпеки Російської Федерації С.К. Шойгу перебуває в Пхеньяні.
Відомо, що колишнього главу Міноборони РФ прийняв північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.
Окрім того, наголошується, що зустріч відбулася руслі домовленостей, яких було досягнуто під час державного візиту нелегітимного президента РФ Володимира Путіна до Пхеньяна в червні 2024 року.
Що важливо знати про договір Путіна і Кім Чен Ина
19 червня 2024 року російський та північнокорейський диктатори підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.
Що важливо розуміти, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.
Як стверджує сам нелегітимний глава Кремля, його непокоїть той факт, що Захід продовжує допомагати Україну захиститися від російської агресії.
Путін лютує, що союзники надають Києву зброю для нанесення ударів по території Росії.
Він також цинічно поскаржився, що "це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у межах різного роду міжнародних зобов'язань".
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