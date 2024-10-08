КНДР може відправити своїх солдатів на війну проти України

Корейська Народно-Демократична Республіка може відправити своїх військових до України на підтримку РФ. Можливість такого розвитку сценарію є дуже ймовірною.
Головні тези:
- Росія та Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, що відкриває можливість розгортання військ в Україні.
- Інформація про загиблих військових КНДР на тимчасово окупованих територіях України підтверджується деякими джерелами.
- КНДР вже відправила до України обмежену кількість своїх військових, які наглядають за використанням пхеньянської зброї російськими терористами.
- Шість офіцерів з Північної Кореї загинули на українському фронті в результаті ракетного удару.
Росія і Північна Корея підписали взаємний договір
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен під час звернення до законодавців на парламентських слуханнях нагадав про те, що Росія та КНДР підписали взаємний договір, що подібний до військового союзу.
Він також додав, що інформація про загиблих військових КНДР на тимчасово окупованих територіях України також, ймовірно, "є правдивою".
Коментуючи заяву міністра оборони, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що КНДР вже відправила до України обмежену кількість своїх військових, переважно інженерів, які здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російськими терористами.
Шестеро офіцерів із КНДР загинули на українському фронті
Внаслідок потужного ракетного удару, який 3 жовтня завдали українські воїни по тимчасово окупованій Росією території Донецької області, загинули понад 20 окупантів. Серед них були 6 офіцерів з Північної Кореї.
Про це повідомила одразу кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела у воєнній розвідці.
Згідно з останніми даними, офіцери з Північної Кореї прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами.
Окрім того, наголошується, що ще троє північнокорейських військовослужбовців зазнали поранень.
За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.
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