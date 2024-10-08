КНДР може відправити своїх солдатів на війну проти України

Корейська Народно-Демократична Республіка може відправити своїх військових до України на підтримку РФ. Можливість такого розвитку сценарію є дуже ймовірною.

Росія і Північна Корея підписали взаємний договір

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен під час звернення до законодавців на парламентських слуханнях нагадав про те, що Росія та КНДР підписали взаємний договір, що подібний до військового союзу.

Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання (відправки військ до України, — ред.) є дуже ймовірною, — заявив міністр. Поширити

Він також додав, що інформація про загиблих військових КНДР на тимчасово окупованих територіях України також, ймовірно, "є правдивою".

Ми оцінюємо, що наявність втрат серед північнокорейських офіцерів і солдатів в Україні є високоймовірною, враховуючи різні обставини, — сказав міністр. Поширити

Коментуючи заяву міністра оборони, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що КНДР вже відправила до України обмежену кількість своїх військових, переважно інженерів, які здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російськими терористами.

Деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму, — додав Коваленко. Поширити

Шестеро офіцерів із КНДР загинули на українському фронті

Внаслідок потужного ракетного удару, який 3 жовтня завдали українські воїни по тимчасово окупованій Росією території Донецької області, загинули понад 20 окупантів. Серед них були 6 офіцерів з Північної Кореї.

Про це повідомила одразу кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела у воєнній розвідці.

Згідно з останніми даними, офіцери з Північної Кореї прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами.

Окрім того, наголошується, що ще троє північнокорейських військовослужбовців зазнали поранень.

За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.