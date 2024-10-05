Сили оборони України ліквідували 6 офіцерів КНДР біля Донецька

Внаслідок потужного ракетного удару, який 3 жовтня завдали українські воїни по тимчасово окупованій Росією території Донецької області, загинули понад 20 окупантів. Серед них були 6 офіцерів з Північної Кореї.

Шестеро офіцерів із КНДР загинули на українському фронті

Про це повідомила одразу кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела у воєнній розвідці.

Згідно з останніми даними, офіцери з Північної Кореї прибули для проведення консультацій зі своїми російськими колегами.

Окрім того, наголошується, що ще троє північнокорейських військовослужбовців зазнали поранень.

За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

Росія отримує від КНДР близько 50% снарядів

Як вдалося дізнатися західним розвідкам, половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує країна-агресорка РФ, надходять від режиму Кім Чен Ина.

Один з інсайдерів заявив, що Росія стала залежною від постачань із КНДР після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна на початку року.

Що важливо розуміти, чимало північнокорейських снарядів можуть бути несправними, але саме їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою.

Попри це Росія зазнає високих втрат в Україні — 1200 військових на добу, з них 480 — тільки у боях за місто Покровськ Донецької області. Поширити

Ще одне анонімне джерело зазначило, що країна-агресорка РФ наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації.