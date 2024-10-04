Повномасштабного вторгнення РФ могло не бути. Джонсон здивував новою заявою

На переконання колишнього британського лідера Бориса Джонсона, якби Дональд Трамп залишився президентом США, то він би не допустив повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як Джонсон оцінює політику Трампа

Британський політик наголосив, що з точки зору Путіна існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу США і світового порядку.

На цьому тлі він "міг би вдатися до жорстких заходів".

Що важливо розуміти, сам лідер республіканців часто вказує на те, що вторгнення Росії в Україну відбулося тоді, коли не він був президентом США — а за президентства Барака Обами у 2014 році та Джо Байдена у 2022 році.

На переконання Бориса Джонсона, це справді не збіг.

Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився в міжнародних справах, і порівнюю це з тим, що люди говорять про нього… Він вислав 60 російських шпигунів (після отруєння в Солсбері). Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів. Він був жорсткішим щодо КВІР (Корпусу вартових ісламської революції Ірану), а потім він дав українцям ракету Javelin. Борис Джонсон Колишній прем'єр-міністр Британії

Дональд Трамп та Борис Джонсон (Фото: facebook.com/borisjohnson)

Чого Україні цього разу очікувати від Трампа

Як вважає Борис Джонсон, Україні у жодному разі не потрібно боятися повернення республіканця у Білий дім.

Дуже, дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І він це розуміє, — зазначив колишній британський лідер. Поширити

На переконання Бориса Джонсона, Дональд Трамп не захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін з того, щоб зробила великим Радянський Союз, а не Америку.