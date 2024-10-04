Повномасштабного вторгнення РФ могло не бути. Джонсон здивував новою заявою
Категорія
Політика
Дата публікації

Повномасштабного вторгнення РФ могло не бути. Джонсон здивував новою заявою

Джонсон та Зеленський
Джерело:  The Telegraph

На переконання колишнього британського лідера Бориса Джонсона, якби Дональд Трамп залишився президентом США, то він би не допустив повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Головні тези:

  • Джонсон вважає, що Україні не слід боятися можливого повернення Трампа на посаду президента США.
  • Дональд Трамп має репутацію непередбачуваного політика, й це може допомогти Україні виграти війну.
  • Мемуари Бориса Джонсона викликали значний інтерес громадськості задовго до їхньої публікації.

Як Джонсон оцінює політику Трампа

Британський політик наголосив, що з точки зору Путіна існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу США і світового порядку.

На цьому тлі він "міг би вдатися до жорстких заходів".

Що важливо розуміти, сам лідер республіканців часто вказує на те, що вторгнення Росії в Україну відбулося тоді, коли не він був президентом США — а за президентства Барака Обами у 2014 році та Джо Байдена у 2022 році.

На переконання Бориса Джонсона, це справді не збіг.

Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився в міжнародних справах, і порівнюю це з тим, що люди говорять про нього… Він вислав 60 російських шпигунів (після отруєння в Солсбері). Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів. Він був жорсткішим щодо КВІР (Корпусу вартових ісламської революції Ірану), а потім він дав українцям ракету Javelin.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Британії

Дональд Трамп та Борис Джонсон (Фото: facebook.com/borisjohnson)

Чого Україні цього разу очікувати від Трампа

Як вважає Борис Джонсон, Україні у жодному разі не потрібно боятися повернення республіканця у Білий дім.

Дуже, дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І він це розуміє, — зазначив колишній британський лідер.

На переконання Бориса Джонсона, Дональд Трамп не захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін з того, щоб зробила великим Радянський Союз, а не Америку.

Що важливо розуміти, мемуари Джонсона Unleashed викликали бурхливі обговорення в Лондоні ще до їх виходу в світ 10 жовтня.

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