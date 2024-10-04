Повномасштабного вторгнення РФ могло не бути. Джонсон здивував новою заявою

На переконання колишнього британського лідера Бориса Джонсона, якби Дональд Трамп залишився президентом США, то він би не допустив повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Головні тези:
- Джонсон вважає, що Україні не слід боятися можливого повернення Трампа на посаду президента США.
- Дональд Трамп має репутацію непередбачуваного політика, й це може допомогти Україні виграти війну.
- Мемуари Бориса Джонсона викликали значний інтерес громадськості задовго до їхньої публікації.
Як Джонсон оцінює політику Трампа
Британський політик наголосив, що з точки зору Путіна існував реальний ризик того, що Трамп витлумачив би напад на європейську країну як образу США і світового порядку.
На цьому тлі він "міг би вдатися до жорстких заходів".
Що важливо розуміти, сам лідер республіканців часто вказує на те, що вторгнення Росії в Україну відбулося тоді, коли не він був президентом США — а за президентства Барака Обами у 2014 році та Джо Байдена у 2022 році.
На переконання Бориса Джонсона, це справді не збіг.
Чого Україні цього разу очікувати від Трампа
Як вважає Борис Джонсон, Україні у жодному разі не потрібно боятися повернення республіканця у Білий дім.
На переконання Бориса Джонсона, Дональд Трамп не захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін з того, щоб зробила великим Радянський Союз, а не Америку.
Що важливо розуміти, мемуари Джонсона Unleashed викликали бурхливі обговорення в Лондоні ще до їх виходу в світ 10 жовтня.
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