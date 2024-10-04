Полномасштабное вторжение РФ могло не быть. Джонсон удивил новым заявлением

По убеждению бывшего британского лидера Бориса Джонсона, если бы Дональд Трамп остался президентом США, он не допустил бы полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Как Джонсон оценивает политику Трампа

Британский политик подчеркнул, что с точки зрения Путина существовал реальный риск того, что Трамп истолковал бы нападение на европейскую страну как вызов США и мировому порядку.

На этом фоне он "мог бы прибегнуть к жестким мерам".

Что важно понимать, сам лидер республиканцев часто указывает на то, что вторжение России в Украину произошло тогда, когда он не был президентом США — а при президентстве Барака Обамы в 2014 году и Джо Байдена в 2022 году.

По убеждению Бориса Джонсона, это не совпадение.

Одной из черт Трампа является его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он на самом деле вел себя в международных делах, и сравниваю это с тем, что люди говорят о нем… Он выслал 60 российских шпионов (после отравления в Солсбери). Он был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов. Он был более жестким по отношению к КСИР (Корпусу стражей исламской революции Ирана), а затем он дал украинцам ракету Javelin. Борис Джонсон Бывший премьер-министр Британии

Дональд Трамп и Борис Джонсон (Фото: facebook.com/borisjohnson)

Чего Украине в этот раз ждать от Трампа

Как считает Борис Джонсон, Украине ни в коем случае не нужно бояться возвращения республиканца в Белый дом.

Очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна для свободы и демократии в Европе, и если Украина потерпит поражение, это будет абсолютной катастрофой. И он это понимает, — отметил бывший британский лидер. Поделиться

По убеждению Бориса Джонсона, Дональд Трамп не захочет войти в историю как человек, начавший свой второй президентский срок с того, чтобы сделал великим Советский Союз, а не Америку.