По убеждению бывшего британского лидера Бориса Джонсона, если бы Дональд Трамп остался президентом США, он не допустил бы полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Главные тезисы
- Джонсон считает, что Украине не следует опасаться возможного возвращения Трампа на пост президента США.
- Дональд Трамп имеет репутацию непредсказуемого политика, и это может помочь Украине выиграть войну.
- Мемуары Бориса Джонсона вызвали большой интерес общественности задолго до их публикации.
Как Джонсон оценивает политику Трампа
Британский политик подчеркнул, что с точки зрения Путина существовал реальный риск того, что Трамп истолковал бы нападение на европейскую страну как вызов США и мировому порядку.
На этом фоне он "мог бы прибегнуть к жестким мерам".
Что важно понимать, сам лидер республиканцев часто указывает на то, что вторжение России в Украину произошло тогда, когда он не был президентом США — а при президентстве Барака Обамы в 2014 году и Джо Байдена в 2022 году.
По убеждению Бориса Джонсона, это не совпадение.
Чего Украине в этот раз ждать от Трампа
Как считает Борис Джонсон, Украине ни в коем случае не нужно бояться возвращения республиканца в Белый дом.
По убеждению Бориса Джонсона, Дональд Трамп не захочет войти в историю как человек, начавший свой второй президентский срок с того, чтобы сделал великим Советский Союз, а не Америку.
Что важно понимать, мемуары Джонсона Unleashed вызвали бурные обсуждения в Лондоне еще до своего выхода 10 октября.
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