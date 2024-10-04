Полномасштабное вторжение РФ могло не быть. Джонсон удивил новым заявлением
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Политика
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Полномасштабное вторжение РФ могло не быть. Джонсон удивил новым заявлением

Джонсон и Зеленский
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Источник:  The Telegraph

По убеждению бывшего британского лидера Бориса Джонсона, если бы Дональд Трамп остался президентом США, он не допустил бы полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Главные тезисы

  • Джонсон считает, что Украине не следует опасаться возможного возвращения Трампа на пост президента США.
  • Дональд Трамп имеет репутацию непредсказуемого политика, и это может помочь Украине выиграть войну.
  • Мемуары Бориса Джонсона вызвали большой интерес общественности задолго до их публикации.

Как Джонсон оценивает политику Трампа

Британский политик подчеркнул, что с точки зрения Путина существовал реальный риск того, что Трамп истолковал бы нападение на европейскую страну как вызов США и мировому порядку.

На этом фоне он "мог бы прибегнуть к жестким мерам".

Что важно понимать, сам лидер республиканцев часто указывает на то, что вторжение России в Украину произошло тогда, когда он не был президентом США — а при президентстве Барака Обамы в 2014 году и Джо Байдена в 2022 году.

По убеждению Бориса Джонсона, это не совпадение.

Одной из черт Трампа является его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он на самом деле вел себя в международных делах, и сравниваю это с тем, что люди говорят о нем… Он выслал 60 российских шпионов (после отравления в Солсбери). Он был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов. Он был более жестким по отношению к КСИР (Корпусу стражей исламской революции Ирана), а затем он дал украинцам ракету Javelin.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Британии

Дональд Трамп и Борис Джонсон (Фото: facebook.com/borisjohnson)

Чего Украине в этот раз ждать от Трампа

Как считает Борис Джонсон, Украине ни в коем случае не нужно бояться возвращения республиканца в Белый дом.

Очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна для свободы и демократии в Европе, и если Украина потерпит поражение, это будет абсолютной катастрофой. И он это понимает, — отметил бывший британский лидер.

По убеждению Бориса Джонсона, Дональд Трамп не захочет войти в историю как человек, начавший свой второй президентский срок с того, чтобы сделал великим Советский Союз, а не Америку.

Что важно понимать, мемуары Джонсона Unleashed вызвали бурные обсуждения в Лондоне еще до своего выхода 10 октября.

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