Как может закончиться война РФ против Украины. Сенатор раскрыл цель Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет, чтобы война РФ против Украины завершилась переговорами, во время которых у Киева было бы много рычагов влияния на Москву. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Марк Рубио. По его словам, о полноценной победе Украины речь не идет.

Что на самом деле задумал Трамп

Реальность такова, что война в Украине закончится путем переговоров. Дональд Трамп хочет, чтобы у Киева было больше рычагов влияния в этих переговорах, — заявил журналистам республиканец. Поделиться

Что важно понимать, сам Дональд Трамп действительно много раз повторял, что не будет полностью поддерживать цели Украины, в частности, освобождение всех территорий от российской оккупации.

По его мнению, украинский лидер Владимира Зеленский и российский диктатор Владимир Путин немедленно должны начать переговоры для завершения боевых действий.

Более того, республиканец несколько раз избегал ответа на вопрос, хочет ли он победы Украины в войне.

Республиканцы не хотят видеть альтернативы переговорам с Россией

Марк Рубио озвучил предположение, что команда американского лидера Джо Байдена также склоняется к мнению, что переговоры станут финальной точкой этой войны.

Мы надеемся, что когда придет время, у украинской стороны будет больше рычагов влияния, чем у российской. Это действительно цель, которую я преследую, и думаю, что именно это пытается сказать Трамп, но он скажет это как бизнесмен, — добавил республиканец. Поделиться

По его убеждению, только Украине и РФ придется решать, какова будет эта договоренность.

Очевидно, что сейчас Зеленский не скажет, как она будет выглядеть, — добавил сенатор. Поделиться

Рубио также подчеркнул, что война РФ против Украины не может длиться вечно.