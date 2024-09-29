Как может закончиться война РФ против Украины. Сенатор раскрыл цель Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет, чтобы война РФ против Украины завершилась переговорами, во время которых у Киева было бы много рычагов влияния на Москву. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Марк Рубио. По его словам, о полноценной победе Украины речь не идет.
Главные тезисы
- Дональд Трамп продолжает настаивать на переговорах между Зеленским и Путиным.
- Он до сих пор не верит, что Украина может разгромить Россию на поле боя.
- Сенатор Марко Рубио считает, что команда президента Джо Байдена также поддерживает идею завершения войны переговорами.
Что на самом деле задумал Трамп
Что важно понимать, сам Дональд Трамп действительно много раз повторял, что не будет полностью поддерживать цели Украины, в частности, освобождение всех территорий от российской оккупации.
По его мнению, украинский лидер Владимира Зеленский и российский диктатор Владимир Путин немедленно должны начать переговоры для завершения боевых действий.
Более того, республиканец несколько раз избегал ответа на вопрос, хочет ли он победы Украины в войне.
Республиканцы не хотят видеть альтернативы переговорам с Россией
Марк Рубио озвучил предположение, что команда американского лидера Джо Байдена также склоняется к мнению, что переговоры станут финальной точкой этой войны.
По его убеждению, только Украине и РФ придется решать, какова будет эта договоренность.
Рубио также подчеркнул, что война РФ против Украины не может длиться вечно.
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