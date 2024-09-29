Германия уже начала активно готовиться к войне

Как удалось узнать журналистам, Вооруженные силы Германии начали отрабатывать сценарии разных чрезвычайных ситуаций. Официальный Берлин предполагает, что в течение 5 лет в Европе может начаться война.
Главные тезисы
- Германия начала военные учения под названием Red Storm Alpha и готовится к Red Storm Bravo.
- НАТО уже увеличила численность сил быстрого реагирования до 300 тыс. военнослужащих.
Война в Европе все же возможна
Следует обратить внимание на то, что Бундесвер объявил о продолжении военных учений "Red Storm Alpha", которые длились три дня.
По словам журналистов, их основной целью была защита важной инфраструктуры, получение одинаковой картины ситуации на всех уровнях и обеспечение быстрой и безопасной связи между всеми участниками.
В 2025 году военные начнут обучение под названием "Red Storm Bravo".
Члены Альянса вместе намерены противодействовать войне, которая стала возможной после полномасштабного нападения РФ на Украину.
Для этого очень важно приготовиться к молниеносному развертыванию войск с запада на восток.
Что важно понимать, благодаря своему геостратегическому расположению Германия выполняет функцию центра.
Как НАТО готовится к войне
По словам руководства блока, полномасштабное вторжение в Украину вынудило страны Североатлантического Альянса дать новую оценку своей способности защищаться от нападения.
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр официально подтвердил, что во время саммита в Вильнюсе были утверждены региональные планы по сдерживанию и защите от России и террористов.
Альянс увеличил численность сил быстрого реагирования до 300 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в течение первого месяца. Бауэр отмечает, что именно такого количества бойцов должно быть достаточно в случае "большого конфликта" с Россией.
Заявления о том, что союзники должны быть готовы к возможной войне с Россией, не раз звучали от генералов и политиков других стран.
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