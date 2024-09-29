Германия уже начала активно готовиться к войне

Как удалось узнать журналистам, Вооруженные силы Германии начали отрабатывать сценарии разных чрезвычайных ситуаций. Официальный Берлин предполагает, что в течение 5 лет в Европе может начаться война.

Война в Европе все же возможна

Следует обратить внимание на то, что Бундесвер объявил о продолжении военных учений "Red Storm Alpha", которые длились три дня.

По словам журналистов, их основной целью была защита важной инфраструктуры, получение одинаковой картины ситуации на всех уровнях и обеспечение быстрой и безопасной связи между всеми участниками.

В 2025 году военные начнут обучение под названием "Red Storm Bravo".

Члены Альянса вместе намерены противодействовать войне, которая стала возможной после полномасштабного нападения РФ на Украину.

Для этого очень важно приготовиться к молниеносному развертыванию войск с запада на восток.

Что важно понимать, благодаря своему геостратегическому расположению Германия выполняет функцию центра.

Именно поэтому организация военных перевозок по железнодорожному, автомобильному или воздушному транспорту, поставка продовольствия, спальных мест или горючего или охрана целых автомобильных колонн должны быть отработаны, чтобы иметь надежный сдерживающий эффект, — пояснили в Бундесвере. Поделиться

Как НАТО готовится к войне

По словам руководства блока, полномасштабное вторжение в Украину вынудило страны Североатлантического Альянса дать новую оценку своей способности защищаться от нападения.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр официально подтвердил, что во время саммита в Вильнюсе были утверждены региональные планы по сдерживанию и защите от России и террористов.

Альянс увеличил численность сил быстрого реагирования до 300 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в течение первого месяца. Бауэр отмечает, что именно такого количества бойцов должно быть достаточно в случае "большого конфликта" с Россией.

Заявления о том, что союзники должны быть готовы к возможной войне с Россией, не раз звучали от генералов и политиков других стран.