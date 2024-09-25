США и другие члены НАТО не хотят членства Украины — Эрдоган

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Соединенные Штаты и другие страны НАТО пока не желают видеть Украину членом Альянса. Анкара намерена учесть их позицию, когда будет принимать собственное решение на этот счет.
Главные тезисы
- Эрдоган подчеркнул, что решение вопроса о членстве Украины в НАТО требует обсуждения и учета позиций других стран-членов Альянса.
- Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил сомнения в вступлении Украины в НАТО и напомнил о прошлых отказах.
Эрдоган выступил с новым заявлением касательно пути Украины в НАТО
Общаясь с представителями СМИ в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Турции подчеркнул, что Штаты и другие страны Альянса "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".
Более того, по убеждению Эрдогана, вопрос членства Украины не является тем вопросом, с которым следует спешить.
Турецкий лидер также добавил, что официальная Анкара будет внимательно "следить за развитием событий, за дискуссиями и в соответствии с этим примет окончательное решение".
Что Макрон говорил о вступлении Украины в НАТО
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, именно Штаты и ФРГ являются главными противниками вступления Украины в НАТО.
Кроме того, французский лидер напомнил о событиях саммита в Вильнюсе, когда Киеву также отказали в приглашении на вступление, несмотря на публичную критику со стороны команды Владимира Зеленского.
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