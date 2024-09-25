США и другие члены НАТО не хотят членства Украины — Эрдоган

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, Соединенные Штаты и другие страны НАТО пока не желают видеть Украину членом Альянса. Анкара намерена учесть их позицию, когда будет принимать собственное решение на этот счет.

Эрдоган выступил с новым заявлением касательно пути Украины в НАТО

Общаясь с представителями СМИ в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Турции подчеркнул, что Штаты и другие страны Альянса "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".

Более того, по убеждению Эрдогана, вопрос членства Украины не является тем вопросом, с которым следует спешить.

Когда мы принимаем решение, мы всегда принимаем во внимание позицию других стран-членов НАТО, обсуждаем эти возможные вопросы за столом переговоров и в соответствии с этим принимаем окончательное решение. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Турецкий лидер также добавил, что официальная Анкара будет внимательно "следить за развитием событий, за дискуссиями и в соответствии с этим примет окончательное решение".

Это не те решения, которые нужно принимать наспех, — подытожил Эрдоган. Поделиться

Что Макрон говорил о вступлении Украины в НАТО

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, именно Штаты и ФРГ являются главными противниками вступления Украины в НАТО.

В конце концов, приглашение Украины в НАТО будет решением союзников, — заявил недавно он. Поделиться

Кроме того, французский лидер напомнил о событиях саммита в Вильнюсе, когда Киеву также отказали в приглашении на вступление, несмотря на публичную критику со стороны команды Владимира Зеленского.