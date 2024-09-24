Приглашение Украины в НАТО является частью "плана победы" — Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что приглашение Украины в НАТО является важной частью плана победы, разработанного президентом Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Приглашение Украины в НАТО является ключевой частью плана победы, разработанного президентом Зеленским.
- План включает военные и дипломатические меры для укрепления обороноспособности страны.
- Усиление инвестиций в производство украинского оружия и снятие ограничений для ударов по России — важные шаги по плану.
- Запрос на современное вооружение и международная финансовая помощь — ключевые пункты стратегии достижения целей.
- Сохранение поддержки США и учитывание возможной власти Трампа — приоритетные задачи для Украины в стратегии плана победы.
У Зеленского подтвердили, что приглашение Украины в НАТО является частью плана победы
Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, план победы состоит из военной и дипломатической части.
Глава Офиса президента также призвал партнеров усилить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность снятия ограничений для Украины на удары по территории России, а также разрешение на использование замороженных российских активов.
В конце выступления Андрей Ермак добавил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана и посоветовал партнерам прекратить принимать во внимание угрозы эскалации со стороны России.
Что известно о плане победы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом месяце представит план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камали Гаррис.
Как отмечают журналисты, план состоит из четырех ключевых пунктов.
первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;
второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;
третий — запрос на конкретное современное вооружение;
четвертый — международная финансовая помощь для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны".
Журналисты подчеркивают, что для Украины важно сохранение поддержки США, особенно учитывая возможное возвращение Дональда Трампа к власти, который ранее намекал на возможность закончить войну из-за территориальных уступок со стороны Украины.
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