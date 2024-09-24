Приглашение Украины в НАТО является частью "плана победы" — Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что приглашение Украины в НАТО является важной частью плана победы, разработанного президентом Владимиром Зеленским.

У Зеленского подтвердили, что приглашение Украины в НАТО является частью плана победы

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, план победы состоит из военной и дипломатической части.

Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение по большинству направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию. Андрей Ермак Руководитель Офиса президента

Глава Офиса президента также призвал партнеров усилить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность снятия ограничений для Украины на удары по территории России, а также разрешение на использование замороженных российских активов.

В конце выступления Андрей Ермак добавил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана и посоветовал партнерам прекратить принимать во внимание угрозы эскалации со стороны России.

Что известно о плане победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом месяце представит план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камали Гаррис.

Как отмечают журналисты, план состоит из четырех ключевых пунктов.

первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;

второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;

третий — запрос на конкретное современное вооружение;

четвертый — международная финансовая помощь для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны".