Приглашение Украины в НАТО является частью "плана победы" — Ермак
Категория
Украина
Дата публикации

Приглашение Украины в НАТО является частью "плана победы" — Ермак

Офис Президента Украины
Приглашение Украины в НАТО является частью "плана победы" — Ермак
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Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что приглашение Украины в НАТО является важной частью плана победы, разработанного президентом Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • Приглашение Украины в НАТО является ключевой частью плана победы, разработанного президентом Зеленским.
  • План включает военные и дипломатические меры для укрепления обороноспособности страны.
  • Усиление инвестиций в производство украинского оружия и снятие ограничений для ударов по России — важные шаги по плану.
  • Запрос на современное вооружение и международная финансовая помощь — ключевые пункты стратегии достижения целей.
  • Сохранение поддержки США и учитывание возможной власти Трампа — приоритетные задачи для Украины в стратегии плана победы.

У Зеленского подтвердили, что приглашение Украины в НАТО является частью плана победы

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, план победы состоит из военной и дипломатической части.

Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение по большинству направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента

Глава Офиса президента также призвал партнеров усилить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность снятия ограничений для Украины на удары по территории России, а также разрешение на использование замороженных российских активов.

В конце выступления Андрей Ермак добавил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана и посоветовал партнерам прекратить принимать во внимание угрозы эскалации со стороны России.

Что известно о плане победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом месяце представит план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камали Гаррис.

Как отмечают журналисты, план состоит из четырех ключевых пунктов.

  • первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;

  • второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;

  • третий — запрос на конкретное современное вооружение;

  • четвертый — международная финансовая помощь для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны".

Журналисты подчеркивают, что для Украины важно сохранение поддержки США, особенно учитывая возможное возвращение Дональда Трампа к власти, который ранее намекал на возможность закончить войну из-за территориальных уступок со стороны Украины.

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