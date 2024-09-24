Зеленский ознакомил членов Конгресса США с "планом победы Украины"
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский ознакомил членов Конгресса США с "планом победы Украины"

Офис Президента Украины
Зеленский ознакомил членов Конгресса США с "планом победы Украины"
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На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал ей об украинском "плане победы".

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский представил Конгрессу США конкретный план победы, включающий гарантии безопасности, запрос на вооружение и международную финансовую помощь.
  • План предусматривает продолжение наступления на Курскую область России и укрепление украинской экономики после войны.
  • Зеленский подчеркнул важность поддержки США и жесткие санкции против России, не зависящие от решений Путина.
  • Особое внимание уделено усилению украинской энергетической системы и реализации проектов по восстановлению перед зимой.
  • Украина стремится сохранить американскую поддержку, особенно с учетом возможного возвращения Дональда Трампа к власти.

Зеленский рассказал членам Конгресса США о "плане победы"

Как отмечается, на встрече присутствовали члены Сената США Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс.

Участники встречи особое внимание уделили "плану победы", который уже на этой неделе Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты.

Фото — president.gov.ua

Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от каких-либо решений Путина.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский также подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов.

В ходе встречи также обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению. В преддверии зимы одним из ключевых направлений является усиление украинской энергетической системы. Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что важно ужесточать санкции против РФ.

Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, Президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ, — отметил Зеленский.

Что известно о ключевых пунктах "плана победы Украины"

Как отмечают журналисты, план состоит из четырех ключевых пунктов.

  • первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;

  • второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;

  • третий — запрос на конкретное современное вооружение;

  • четвертый — международная финансовая помощь для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны".

Журналисты подчеркивают, что для Украины важно сохранение поддержки США, особенно учитывая возможное возвращение Дональда Трампа к власти, ранее намекавшего на возможность закончить войну из-за территориальных уступок со стороны Украины.

Зеленский намерен представить свои идеи не только действующему президенту Джо Байдену, но и кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу, чтобы подчеркнуть необходимость продления помощи Украине.

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