Зеленский ознакомил членов Конгресса США с "планом победы Украины"

На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал ей об украинском "плане победы".
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский представил Конгрессу США конкретный план победы, включающий гарантии безопасности, запрос на вооружение и международную финансовую помощь.
- План предусматривает продолжение наступления на Курскую область России и укрепление украинской экономики после войны.
- Зеленский подчеркнул важность поддержки США и жесткие санкции против России, не зависящие от решений Путина.
- Особое внимание уделено усилению украинской энергетической системы и реализации проектов по восстановлению перед зимой.
- Украина стремится сохранить американскую поддержку, особенно с учетом возможного возвращения Дональда Трампа к власти.
Зеленский рассказал членам Конгресса США о "плане победы"
Как отмечается, на встрече присутствовали члены Сената США Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс.
Участники встречи особое внимание уделили "плану победы", который уже на этой неделе Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и обоим кандидатам в президенты.
Зеленский также подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов.
В ходе встречи также обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению. В преддверии зимы одним из ключевых направлений является усиление украинской энергетической системы. Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что важно ужесточать санкции против РФ.
Что известно о ключевых пунктах "плана победы Украины"
Как отмечают журналисты, план состоит из четырех ключевых пунктов.
первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;
второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;
третий — запрос на конкретное современное вооружение;
четвертый — международная финансовая помощь для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны".
Журналисты подчеркивают, что для Украины важно сохранение поддержки США, особенно учитывая возможное возвращение Дональда Трампа к власти, ранее намекавшего на возможность закончить войну из-за территориальных уступок со стороны Украины.
Зеленский намерен представить свои идеи не только действующему президенту Джо Байдену, но и кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу, чтобы подчеркнуть необходимость продления помощи Украине.
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