Зеленський ознайомив членів Конгресу США з "планом перемоги України"

На полях Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і розповів їй про український "план перемоги".
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський представив Конгресу США план перемоги для України, який включає гарантії безпеки, продовження наступу на Курську область, запит на озброєння та фінансову допомогу для відновлення економіки.
- План Зеленського зосереджений на посиленні України незалежно від рішень чи тиску Росії та закладає важливість підтримки США.
- Ключові пункти плану включають гарантії безпеки, продовження наступу на російську територію, запит на озброєння та міжнародну фінансову допомогу.
- Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії та підтримці з боку США.
Зеленський розповів членам Конгресу США про "план перемоги"
Як зазначається, на зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс.
Учасники зустрічі окрему увагу приділили "плану перемоги", який уже цього тижня Володимир Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти.
Зеленський також детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів.
Під час зустрічі також обговорили перспективи реалізації проєктів із відбудови. Напередодні зими одним із ключових напрямів є посилення української енергетичної системи. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати санкції проти РФ.
Що відомо про ключові пункти “плану перемоги України”
Як зазначають журналісти, план складається з чотирьох ключових пунктів.
перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;
другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;
третій — запит на конкретне сучасне озброєння;
четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".
Журналісти підкреслюють, що для України важливим є збереження підтримки США, особливо з огляду на можливе повернення Дональда Трампа до влади, який раніше натякав на можливість закінчити війну через територіальні поступки з боку України.
Зеленський має намір представити свої ідеї не лише чинному президенту Джо Байдену, а й кандидатам у президенти — Камалі Гарріс та Дональду Трампу, щоб підкреслити необхідність продовження допомоги Україні.
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