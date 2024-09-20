План перемоги України. Зеленський вказав на важливий нюанс
Категорія
Політика
Дата публікації

План перемоги України. Зеленський вказав на важливий нюанс

Володимир Зеленський
ЗСУ
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Глава держави Володимир Зеленський розкрив важливу деталь плану перемоги України, який він має намір незабаром представити американському колезі Джо Байдену.

Головні тези:

  • Загалом згаданий документ передбачає посилення обороноздатності України.
  • Зеленський також зазначив, що не має інформації про стратегію адміністрації Байдена щодо війни РФ проти України.

Що ще стало відомо про план перемоги України

З заявою з цього приводу український лідер виступив під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії у Києві.

За словами президента України, він не збирається розкривати усі деталі плану раніше, ніж обговорить його з очільником Білого дому.

У більшості своїй рішення щодо плану залежать саме від нього. Від інших союзників також, але є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. Дуже розраховую, що він підтримає цей план.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави наголосив, що втілення цього плану в життя потребуватиме швидких рішень союзників України.

План розрахований на рішення, які мають статися починаючи з жовтня до грудня місяця… Тоді ми вважаємо, що план спрацює, — підкреслив Володимир Зеленський.

План перемоги України — головні моменти

За словами українського лідера, він складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".

Журналісти також поцікавилися, що Зеленський буде робити, якщо президент Байден не підтримає такий план дій і "потрібен буде "план Б".

Ми вже в "плані Б", ми у ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було "плану А", бо "план А" був — не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і превентивно накласти санкції на РФ, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тож ми вже у цьому плані, — сказав Зеленський.

Президент України також заявив, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни — таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.

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