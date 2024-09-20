План перемоги України. Зеленський вказав на важливий нюанс

Що ще стало відомо про план перемоги України

З заявою з цього приводу український лідер виступив під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії у Києві.

За словами президента України, він не збирається розкривати усі деталі плану раніше, ніж обговорить його з очільником Білого дому.

У більшості своїй рішення щодо плану залежать саме від нього. Від інших союзників також, але є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. Дуже розраховую, що він підтримає цей план. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави наголосив, що втілення цього плану в життя потребуватиме швидких рішень союзників України.

План розрахований на рішення, які мають статися починаючи з жовтня до грудня місяця… Тоді ми вважаємо, що план спрацює, — підкреслив Володимир Зеленський. Поширити

President @ZelenskyyUA, we will continue supporting Ukraine ↓ https://t.co/ooT5OKGA1c — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

План перемоги України — головні моменти

За словами українського лідера, він складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".

Журналісти також поцікавилися, що Зеленський буде робити, якщо президент Байден не підтримає такий план дій і "потрібен буде "план Б".

Ми вже в "плані Б", ми у ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було "плану А", бо "план А" був — не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і превентивно накласти санкції на РФ, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тож ми вже у цьому плані, — сказав Зеленський. Поширити

Президент України також заявив, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни — таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.