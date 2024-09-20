План перемоги України. Зеленський вказав на важливий нюанс

Глава держави Володимир Зеленський розкрив важливу деталь плану перемоги України, який він має намір незабаром представити американському колезі Джо Байдену.
Головні тези:
- Загалом згаданий документ передбачає посилення обороноздатності України.
- Зеленський також зазначив, що не має інформації про стратегію адміністрації Байдена щодо війни РФ проти України.
Що ще стало відомо про план перемоги України
З заявою з цього приводу український лідер виступив під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії у Києві.
За словами президента України, він не збирається розкривати усі деталі плану раніше, ніж обговорить його з очільником Білого дому.
Окрім того, глава держави наголосив, що втілення цього плану в життя потребуватиме швидких рішень союзників України.
План перемоги України — головні моменти
За словами українського лідера, він складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".
Журналісти також поцікавилися, що Зеленський буде робити, якщо президент Байден не підтримає такий план дій і "потрібен буде "план Б".
Президент України також заявив, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни — таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.
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