Гарріс планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні — що відомо
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Гарріс планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні — що відомо

Гарріс планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні — що відомо
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Джерело:  Bloomberg

Віцепрезидентка США Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Очікується, що бесіда відбудеться у Вашингтоні.

Головні тези:

  • Під час запланованої зустрічі Камали Гарріс з Володимиром Зеленським обговорюватимуться плани України з вступу до НАТО та ЄС, а також питання постачання сучасної зброї.
  • Президент України планує представити свій план перемоги як чинному президенту Джо Байдену, так і кандидатам у президенти, включаючи Камалу Гарріс та Дональда Трампа.
  • Україна готує план перемоги, який на 90% готовий, що можна бачити як стратегічний крок для правильного розвитку країни та усього світу, хто підтримує міжнародне право.
  • План перемоги України включає чотири основні та один післявоєнний пункт, який розроблявся залученням ключових осіб з метою забезпечення успішності реалізації.
  • Зустріч у Вашингтоні між віцепрезиденткою США та президентом України обіцяє бути ключовою для укладення стратегічних угод та підтримки України на міжнародному рівні.

Що відомо про зустріч Гарріс з Зеленським

Під час свого візиту до США Зеленський має намір представити свій план перемоги Україні як чинному президенту Джо Байдену, так і кандидатам у президенти, зокрема Камалі Гарріс від демократів та Дональду Трампу від республіканців.

Президент Зеленський планує обговорити свій план з Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН цього місяця. Крім того, він прагне поділитися цими планами з Гарріс і Трампом, — зазначає Bloomberg.

Очікується, що під час візиту президент України підніме питання вступу до НАТО та ЄС, а також працюватиме над укладанням економічних і безпекових угод.

Він також планує обговорити постачання сучаснішої зброї для України.

План перемоги України майже готовий

На наступному тижні Україна передасть партнерам власний план перемоги. Він вже готовий на 90%, про що президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 16 вересня.

Документ містить п’ять пунктів: чотири основних та один післявоєнний. Голова держави розповів про розробку цього плану.

Протягом усього дня в різних форматах (відбувались — ред.) наради з підготовки нашого українського плану перемоги. Реальне наповнення усіх пунктів.  

До розробки плану долучили усіх ключових осіб. Як результат — готовність плану перемоги України на 90%.

В комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для усіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо план перемоги для представлення союзникам, — сказав Зеленський.

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