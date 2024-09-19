Гарріс планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні — що відомо

Віцепрезидентка США Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Очікується, що бесіда відбудеться у Вашингтоні.
Головні тези:
- Під час запланованої зустрічі Камали Гарріс з Володимиром Зеленським обговорюватимуться плани України з вступу до НАТО та ЄС, а також питання постачання сучасної зброї.
- Президент України планує представити свій план перемоги як чинному президенту Джо Байдену, так і кандидатам у президенти, включаючи Камалу Гарріс та Дональда Трампа.
- Україна готує план перемоги, який на 90% готовий, що можна бачити як стратегічний крок для правильного розвитку країни та усього світу, хто підтримує міжнародне право.
- План перемоги України включає чотири основні та один післявоєнний пункт, який розроблявся залученням ключових осіб з метою забезпечення успішності реалізації.
- Зустріч у Вашингтоні між віцепрезиденткою США та президентом України обіцяє бути ключовою для укладення стратегічних угод та підтримки України на міжнародному рівні.
Що відомо про зустріч Гарріс з Зеленським
Під час свого візиту до США Зеленський має намір представити свій план перемоги Україні як чинному президенту Джо Байдену, так і кандидатам у президенти, зокрема Камалі Гарріс від демократів та Дональду Трампу від республіканців.
Очікується, що під час візиту президент України підніме питання вступу до НАТО та ЄС, а також працюватиме над укладанням економічних і безпекових угод.
Він також планує обговорити постачання сучаснішої зброї для України.
План перемоги України майже готовий
На наступному тижні Україна передасть партнерам власний план перемоги. Він вже готовий на 90%, про що президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 16 вересня.
Документ містить п’ять пунктів: чотири основних та один післявоєнний. Голова держави розповів про розробку цього плану.
До розробки плану долучили усіх ключових осіб. Як результат — готовність плану перемоги України на 90%.
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