Гарріс планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні — що відомо

Віцепрезидентка США Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Очікується, що бесіда відбудеться у Вашингтоні.

Що відомо про зустріч Гарріс з Зеленським

Під час свого візиту до США Зеленський має намір представити свій план перемоги Україні як чинному президенту Джо Байдену, так і кандидатам у президенти, зокрема Камалі Гарріс від демократів та Дональду Трампу від республіканців.

Президент Зеленський планує обговорити свій план з Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН цього місяця. Крім того, він прагне поділитися цими планами з Гарріс і Трампом, — зазначає Bloomberg. Поширити

Очікується, що під час візиту президент України підніме питання вступу до НАТО та ЄС, а також працюватиме над укладанням економічних і безпекових угод.

Він також планує обговорити постачання сучаснішої зброї для України.

План перемоги України майже готовий

На наступному тижні Україна передасть партнерам власний план перемоги. Він вже готовий на 90%, про що президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 16 вересня.

Документ містить п’ять пунктів: чотири основних та один післявоєнний. Голова держави розповів про розробку цього плану.

Протягом усього дня в різних форматах (відбувались — ред.) наради з підготовки нашого українського плану перемоги. Реальне наповнення усіх пунктів. Поширити

До розробки плану долучили усіх ключових осіб. Як результат — готовність плану перемоги України на 90%.