Гаррис планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Гаррис планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне — что известно

Гаррис планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне — что известно
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Источник:  Bloomberg

Вице-президент США Камала Гаррис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Ожидается, что беседа состоится в Вашингтоне.

Главные тезисы

  • План победы Украины, разработанный Зеленским, будет представлен партнерам на следующей неделе.
  • Зеленский планирует обсудить вопрос вступления Украины в НАТО и ЕС, заключение экономических и сделок безопасности, а также поставки современного оружия.
  • План победы Украины содержит пять пунктов, рассчитан на правильное развитие ситуации и призван обеспечить соблюдение международного права.
  • Зеленский намерен обсудить свой план как с президентом Байденом, так и с вице-президентом Гаррисом и бывшим президентом Трампом.
  • Ожидается, что встреча Гарриса с Зеленским пройдет в Вашингтоне и станет важным шагом в укреплении украино-американских отношений.

Что известно о встрече Гаррис с Зеленским

Во время своего визита в США Зеленский намерен представить свой план победы Украине как действующему президенту Джо Байдену, так и кандидатам в президенты, в частности, Камали Гаррис от демократов и Дональду Трампу от республиканцев.

Президент Зеленский намерен обсудить свой план с Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в этом месяце. Кроме того, он стремится поделиться этими планами с Гаррисом и Трампом, — отмечает Bloomberg.

Ожидается, что во время визита президент Украины поднимет вопрос вступления в НАТО и ЕС, а также будет работать над заключением экономических и сделок безопасности.

Он также планирует обсудить поставки более современного оружия для Украины.

План победы Украины почти готов

На следующей неделе Украина передаст партнерам свой план победы. Он готов на 90%, о чем президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 16 сентября.

Документ содержит пять пунктов: четыре основных и один послевоенный. Глава государства рассказал о разработке этого плана.

На протяжении всего дня в разных форматах (состоялись ред.) совещания по подготовке нашего украинского плана победы. Реальное заполнение всех пунктов.

К разработке плана были приобщены все ключевые лица. Как результат — готовность плана победы Украины на 90%.

В комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право. Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам, — сказал Зеленский.

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