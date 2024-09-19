Гаррис планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне — что известно

Вице-президент США Камала Гаррис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Ожидается, что беседа состоится в Вашингтоне.

Что известно о встрече Гаррис с Зеленским

Во время своего визита в США Зеленский намерен представить свой план победы Украине как действующему президенту Джо Байдену, так и кандидатам в президенты, в частности, Камали Гаррис от демократов и Дональду Трампу от республиканцев.

Президент Зеленский намерен обсудить свой план с Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в этом месяце. Кроме того, он стремится поделиться этими планами с Гаррисом и Трампом, — отмечает Bloomberg. Поделиться

Ожидается, что во время визита президент Украины поднимет вопрос вступления в НАТО и ЕС, а также будет работать над заключением экономических и сделок безопасности.

Он также планирует обсудить поставки более современного оружия для Украины.

План победы Украины почти готов

На следующей неделе Украина передаст партнерам свой план победы. Он готов на 90%, о чем президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 16 сентября.

Документ содержит пять пунктов: четыре основных и один послевоенный. Глава государства рассказал о разработке этого плана.

На протяжении всего дня в разных форматах (состоялись ред.) совещания по подготовке нашего украинского плана победы. Реальное заполнение всех пунктов. Поделиться

К разработке плана были приобщены все ключевые лица. Как результат — готовность плана победы Украины на 90%.