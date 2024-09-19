Гаррис планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне — что известно

Вице-президент США Камала Гаррис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Ожидается, что беседа состоится в Вашингтоне.
Главные тезисы
- План победы Украины, разработанный Зеленским, будет представлен партнерам на следующей неделе.
- Зеленский планирует обсудить вопрос вступления Украины в НАТО и ЕС, заключение экономических и сделок безопасности, а также поставки современного оружия.
- План победы Украины содержит пять пунктов, рассчитан на правильное развитие ситуации и призван обеспечить соблюдение международного права.
- Зеленский намерен обсудить свой план как с президентом Байденом, так и с вице-президентом Гаррисом и бывшим президентом Трампом.
- Ожидается, что встреча Гарриса с Зеленским пройдет в Вашингтоне и станет важным шагом в укреплении украино-американских отношений.
Что известно о встрече Гаррис с Зеленским
Во время своего визита в США Зеленский намерен представить свой план победы Украине как действующему президенту Джо Байдену, так и кандидатам в президенты, в частности, Камали Гаррис от демократов и Дональду Трампу от республиканцев.
Ожидается, что во время визита президент Украины поднимет вопрос вступления в НАТО и ЕС, а также будет работать над заключением экономических и сделок безопасности.
Он также планирует обсудить поставки более современного оружия для Украины.
План победы Украины почти готов
На следующей неделе Украина передаст партнерам свой план победы. Он готов на 90%, о чем президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 16 сентября.
Документ содержит пять пунктов: четыре основных и один послевоенный. Глава государства рассказал о разработке этого плана.
К разработке плана были приобщены все ключевые лица. Как результат — готовность плана победы Украины на 90%.
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