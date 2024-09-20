План победы Украины. Зеленский указал на важный нюанс
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Политика
Дата публикации

План победы Украины. Зеленский указал на важный нюанс

Владимир Зеленский
ВСУ
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Глава государства Владимир Зеленский раскрыл важную деталь плана победы Украины, который он намерен в скором времени представить американскому коллеге Джо Байдену.

Главные тезисы

  • В целом упомянутый документ предполагает усиление обороноспособности Украины.
  • Зеленский также отметил, что не располагает информацией о стратегии администрации Байдена о войне РФ против Украины.

Что еще стало известно о плане победы Украины

С заявлением на этот счет украинский лидер выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии в Киеве.

По словам президента Украины, он не собирается раскрывать все детали плана раньше, чем обсудит его с главой Белого дома.

В большинстве своем решения относительно плана зависят именно от него. От других союзников тоже, но есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов. Очень рассчитываю, что он поддержит этот план.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства подчеркнул, что воплощение этого плана в жизнь потребует быстрых решений союзников Украины.

План рассчитан на решения, которые должны происходить с октября по декабрь месяц… Тогда мы считаем, что план сработает, — подчеркнул Владимир Зеленский.

План победы Украины — главные моменты

По словам украинского лидера, он состоит из четырех пунктов об усилении обороноспособности Украины "плюс один, который нам нужен после войны".

Журналисты также поинтересовались, что он Зеленский будет делать, если президент Байден не поддержит такой план действий и "нужен будет план Б".

Мы уже в "плане Б", мы в нем живем и сражаемся. У нас никогда не было "плана А", потому что "план А" был — не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и превентивно наложить санкции на РФ, чтобы она боялась даже мысли о полномасштабном вторжении. Так что мы уже в этом плане, — сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что не знаком с содержанием стратегии администрации Байдена по поводу российско-украинской войны — тайным документом, который в Белом доме подготовили по запросу Конгресса.

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