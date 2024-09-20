План победы Украины. Зеленский указал на важный нюанс

Глава государства Владимир Зеленский раскрыл важную деталь плана победы Украины, который он намерен в скором времени представить американскому коллеге Джо Байдену.
Главные тезисы
- В целом упомянутый документ предполагает усиление обороноспособности Украины.
- Зеленский также отметил, что не располагает информацией о стратегии администрации Байдена о войне РФ против Украины.
Что еще стало известно о плане победы Украины
С заявлением на этот счет украинский лидер выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии в Киеве.
По словам президента Украины, он не собирается раскрывать все детали плана раньше, чем обсудит его с главой Белого дома.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что воплощение этого плана в жизнь потребует быстрых решений союзников Украины.
План победы Украины — главные моменты
По словам украинского лидера, он состоит из четырех пунктов об усилении обороноспособности Украины "плюс один, который нам нужен после войны".
Журналисты также поинтересовались, что он Зеленский будет делать, если президент Байден не поддержит такой план действий и "нужен будет план Б".
Президент Украины также заявил, что не знаком с содержанием стратегии администрации Байдена по поводу российско-украинской войны — тайным документом, который в Белом доме подготовили по запросу Конгресса.
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