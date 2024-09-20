Россия планирует почти круглосуточно атаковать Украину в будущем

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупреждает, что одна из новых целей страны-агрессорки РФ заключается в том, чтобы перейти в почти круглосуточный режим атак на Украину.

Россия хочет существенно усилить террор против Украины

По словам Андрея Коваленко, регулярные залеты российских "шахедов" являются элементом разведки.

Что важно понимать, для врага упомянутые дроны остаются ударным оружием на ближние дистанции.

Относительно дальних, основная функция — разведка. Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель — они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными. Но в эту игру можно играть вдвоем, — предупреждает российских оккупантов руководитель ЦПД. Поделиться

Он также обращает внимание на то, что российская ПВО, в отличие от украинской, имеет точечный характер и не способна прикрыть страну-агрессору полноценно от БПЛА.

А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ПВО РФ, по примеру Торопца, — прогнозирует Коваленко. Поделиться

В чем заключается уникальность атаки Украины на российский Торопец

Ночью 18 сентября 2024 беспилотники Сил обороны Украины атаковали российский арсенал возле города Торопец в Тверской области.

Что важно понимать, под ударом украинских воинов на этот раз оказался 107 арсенал ГРАУ Минобороны РФ, на объектах которого, по предварительным данным, хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов, в частности зенитных ракет.

Также эксперты озвучивали предположение, что это самый большой состав БК в географически "европейской" части России.

Этот взорванный арсенал был явно важен для питания рашистской группировки, противодействующей Силам обороны Украины на Курщине. Поэтому результат этой атаки следует искать именно в таком ракурсе — то есть в ограничении возможностей российских военных, которые пытаются противодействовать операции ВСУ в Курской области. Поделиться

Всего в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников.