Россия планирует почти круглосуточно атаковать Украину в будущем

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупреждает, что одна из новых целей страны-агрессорки РФ заключается в том, чтобы перейти в почти круглосуточный режим атак на Украину.
Главные тезисы
- Россия планирует увеличить интенсивность атак на Украину в будущем.
- Атака беспилотников украинских военных на склад боеприпасов в Торопце ограничила возможности российских войск на Курщине.
- Регулярные залеты российских дронов являются элементом разведки и повышением террора против Украины.
Россия хочет существенно усилить террор против Украины
По словам Андрея Коваленко, регулярные залеты российских "шахедов" являются элементом разведки.
Что важно понимать, для врага упомянутые дроны остаются ударным оружием на ближние дистанции.
Он также обращает внимание на то, что российская ПВО, в отличие от украинской, имеет точечный характер и не способна прикрыть страну-агрессору полноценно от БПЛА.
В чем заключается уникальность атаки Украины на российский Торопец
Ночью 18 сентября 2024 беспилотники Сил обороны Украины атаковали российский арсенал возле города Торопец в Тверской области.
Что важно понимать, под ударом украинских воинов на этот раз оказался 107 арсенал ГРАУ Минобороны РФ, на объектах которого, по предварительным данным, хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов, в частности зенитных ракет.
Также эксперты озвучивали предположение, что это самый большой состав БК в географически "европейской" части России.
Всего в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников.
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