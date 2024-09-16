В Нидерландах призвали перехватывать дроны и ракеты РФ над странами НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

В Нидерландах призвали перехватывать дроны и ракеты РФ над странами НАТО

Дроны
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Источник:  online.ua

Нарушение Россией воздушного пространства стран-членов НАТО неприемлемо и опасно. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс после встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

Главные тезисы

  • Нидерланды принимают меры по перехвату российских дронов и ракет над территорией НАТО из-за нарушения воздушного пространства.
  • Польша и Румыния зафиксировали вторжение российских дронов на свою территорию, что вызвало тревогу в регионе.
  • Президент Украины призывает союзников к совместному сбитию ракет и дронов РФ в небе Украины для обеспечения безопасности.
  • Необходимость совместного контроля и перехвата российских дронов и ракет подчеркивается как ключевая мера обеспечения безопасности в регионе.
  • Российское нарушение воздушного пространства НАТО требует четкого ответа и координации усилий стран-членов альянса.

Нидерланды выступают за сбитие российских дронов и ракет над территорией НАТО

Нарушение Россией нашего воздушного пространства неприемлемо и опасно, — написал он в соцсети X.

Наш ответ должен быть четким. Мы должны обнаруживать и перехватывать беспилотники и ракеты в нашем воздушном пространстве. В случае необходимости, НАТО должна поддерживать отдельные страны.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов

Россия нарушает воздушное пространство НАТО

26 августа Польша подняла авиацию в юго-восточной части из-за массированного обстрела Украины. На территорию страны залетел неизвестный объект. Очевидно, это был русский "шахед". После 10-дневных поисков Польша заявила, что не нашла беспилотника.

В ночь на 8 сентября во время российской атаки БПЛА по Украине минимум один дрон залетел на территорию Румынии. Страна поднимала авиацию, жителей приграничья предупреждали о возможном падении обломков. Позже румынские военные обнаружили обломки российского беспилотника у границы с Украиной и отправили их на экспертизу.

На минувшей неделе на XX ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров сбивать российские ракеты над Украиной.

Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбитии российских ракет и "шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию соседей.

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