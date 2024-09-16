В Нидерландах призвали перехватывать дроны и ракеты РФ над странами НАТО

Нарушение Россией воздушного пространства стран-членов НАТО неприемлемо и опасно. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс после встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.
Главные тезисы
- Нидерланды принимают меры по перехвату российских дронов и ракет над территорией НАТО из-за нарушения воздушного пространства.
- Польша и Румыния зафиксировали вторжение российских дронов на свою территорию, что вызвало тревогу в регионе.
- Президент Украины призывает союзников к совместному сбитию ракет и дронов РФ в небе Украины для обеспечения безопасности.
- Необходимость совместного контроля и перехвата российских дронов и ракет подчеркивается как ключевая мера обеспечения безопасности в регионе.
- Российское нарушение воздушного пространства НАТО требует четкого ответа и координации усилий стран-членов альянса.
Нидерланды выступают за сбитие российских дронов и ракет над территорией НАТО
Нарушение Россией нашего воздушного пространства неприемлемо и опасно, — написал он в соцсети X.
Russische schending van ons luchtruim is onacceptabel en gevaarlijk.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 16, 2024
Ons antwoord moet helder zijn. Drones en raketten in ons luchtruim moeten we detecteren en onderscheppen. Waar nodig moet NAVO individuele landen steunen.
Litouwse minister @LKasciunas en ik staan zij aan zij. pic.twitter.com/EjC140CY11
Россия нарушает воздушное пространство НАТО
26 августа Польша подняла авиацию в юго-восточной части из-за массированного обстрела Украины. На территорию страны залетел неизвестный объект. Очевидно, это был русский "шахед". После 10-дневных поисков Польша заявила, что не нашла беспилотника.
На минувшей неделе на XX ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров сбивать российские ракеты над Украиной.
Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбитии российских ракет и "шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию соседей.
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