В Нидерландах призвали перехватывать дроны и ракеты РФ над странами НАТО

Нарушение Россией воздушного пространства стран-членов НАТО неприемлемо и опасно. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс после встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

Нидерланды выступают за сбитие российских дронов и ракет над территорией НАТО

Нарушение Россией нашего воздушного пространства неприемлемо и опасно, — написал он в соцсети X.

Russische schending van ons luchtruim is onacceptabel en gevaarlijk.



Ons antwoord moet helder zijn. Drones en raketten in ons luchtruim moeten we detecteren en onderscheppen. Waar nodig moet NAVO individuele landen steunen.



Litouwse minister @LKasciunas en ik staan zij aan zij. pic.twitter.com/EjC140CY11 — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 16, 2024

Наш ответ должен быть четким. Мы должны обнаруживать и перехватывать беспилотники и ракеты в нашем воздушном пространстве. В случае необходимости, НАТО должна поддерживать отдельные страны. Рубен Брекельманс Министр обороны Нидерландов

Россия нарушает воздушное пространство НАТО

26 августа Польша подняла авиацию в юго-восточной части из-за массированного обстрела Украины. На территорию страны залетел неизвестный объект. Очевидно, это был русский "шахед". После 10-дневных поисков Польша заявила, что не нашла беспилотника.

В ночь на 8 сентября во время российской атаки БПЛА по Украине минимум один дрон залетел на территорию Румынии. Страна поднимала авиацию, жителей приграничья предупреждали о возможном падении обломков. Позже румынские военные обнаружили обломки российского беспилотника у границы с Украиной и отправили их на экспертизу. Поделиться

На минувшей неделе на XX ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров сбивать российские ракеты над Украиной.