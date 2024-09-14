Patriot для Украины. Нидерланды пока не передали обещанный ЗРК ― известна причина

Нидерландам пришлось отказаться от планов совместно с еще одной страной предоставить Украине дополнительный ЗРК Patriot, ведь один из союзников отказался от участия в поставках.

Patriot для Украины от Нидерландов задерживается

Впервые о намерении поставить Украине систему Patriot Министерство обороны Нидерландов объявило в конце мая этого года. Тогда сообщалось, что у Нидерландов уже готовы основные компоненты, а остальные должны поставлять другие страны.

Месяц позже Нидерланды объявили, что удалось найти еще одну страну для сотрудничества по этому делу, не назвав ее название

В настоящее время собраны необходимые компоненты для полной системы Patriot. Нидерланды предоставляют три пусковые установки и радар, остальные необходимые основные компоненты поставляется одним из союзников. Кайса Оллонгрен Эксминистерша обороны Нидерландов

Неголландские компоненты до сих пор не готовы.

Министр обороны Рубен Брекельманс сообщил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Нидерланды недавно отправили радар и что три пусковые установки будут переданы в ближайшее время. Однако другие страны все еще ищут другие компоненты для завершения системы. Брекельманс добавил, что сейчас ведутся переговоры с несколькими партнерами.

По словам представителя минобороны Нидерландов, ведомство недавно было проинформировано о том, что ранее упомянутое обязательство одного из союзников не выполняется. При этом министерство не уточнило, какая страна участвует в этом. Поделиться

Нидерланды позволяют Украине бить их оружием по России

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина имеет право использовать нидерландское оружие на территории России для самозащиты в соответствии с международным правом.

Украина имеет право на самооборону. Если атаки ведутся с приграничных районов или российских аэродромов, они могут наносить удары по военным объектам. Это касается также вражеских ракет — их можно перехватывать нашим оружием даже над территорией России, — объяснил Брекельманс.

Брекельманс подчеркнул, что "международное право не имеет ограничений по расстоянию" и "право на самооборону не исчезает на расстоянии 100 км от границы". Министр также отметил, что Нидерланды не устанавливали никаких ограничений для Украины относительно дальности использования их оружия.