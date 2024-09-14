Patriot для України. Нідерланди поки не передали обіцяний ЗРК ― відома причина

Нідерландам довелося відмовитися від планів спільно зі ще однією країною надати Україні додатковий ЗРК Patriot, адже один із союзників відмовився від участі в постачанні.

Patriot для України від Нідерландів затримується

Вперше про свій намір поставити Україні систему Patriot Міністерство оборони Нідерландів оголосило наприкінці травня цього року. Тоді повідомлялося, що у Нідерландів уже готові основні компоненти, а решту мали постачати інші країни.

Місяцем пізніше Нідерланди оголосили, що вдалося знайти ще одну країну для співпраці в цій справі, не назвавши її назву

Наразі зібрано необхідні компоненти для повної системи Patriot. Нідерланди надають три пускові установки і радар, решту необхідних основних компонентів постачає один із союзників. Кайса Оллонгрен Ексміністерка оборони Нідерландів

Натомість неголландські компоненти досі не готові.

Міністр оборони Рубен Брекельманс повідомив німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що Нідерланди нещодавно відправили радар і що три пускові установки будуть передані найближчим часом. Проте інші країни все ще шукають інші компоненти для завершення системи. Брекельманс додав, що зараз тривають переговори з кількома партнерами.

За словами представника міноборони Нідерландів, відомство нещодавно було проінформовано про те, що раніше згадане зобов'язання одного з союзників не виконується. При цьому міністерство не уточнило, яка саме країна бере участь у цьому. Поширити

Нідерланди дозволяють Україні бити їхньою зброєю по Росії

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна має право використовувати нідерландську зброю на території Росії для самозахисту згідно з міжнародним правом.

Україна має право на самооборону. Якщо атаки ведуться з прикордонних районів чи російських аеродромів, вона може завдавати ударів по військових об'єктах. Це стосується також ворожих ракет — їх можна перехоплювати нашою зброєю навіть над територією Росії, — пояснив Брекельманс.

Брекельманс підкреслив, що "міжнародне право не має обмежень за відстанню" і "право на самооборону не зникає на відстані 100 км від кордону". Міністр також зазначив, що Нідерланди не встановлювали жодних обмежень для України щодо дальності використання їхньої зброї.