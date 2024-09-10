Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по військових обʼєктах у РФ

Нідерланди дозволяють Україні бити їхньою зброєю по Росії

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна має право використовувати нідерландську зброю на території Росії для самозахисту згідно з міжнародним правом.

Україна має право на самооборону. Якщо атаки ведуться з прикордонних районів чи російських аеродромів, вона може завдавати ударів по військових об'єктах. Це стосується також ворожих ракет — їх можна перехоплювати нашою зброєю навіть над територією Росії, — пояснив Брекельманс. Поширити

Брекельманс підкреслив, що "міжнародне право не має обмежень за відстанню" і "право на самооборону не зникає на відстані 100 кілометрів від кордону". Міністр також зазначив, що Нідерланди не встановлювали жодних обмежень для України щодо дальності використання їхньої зброї.

Брекельманс уточнив, що дозвіл на удари по російській території поширюється і на винищувачі F-16, які Нідерланди планують передати Україні.

Він також закликав інші західні країни зняти обмеження на використання зброї, яку вони постачають Україні.

Хто з західних партнерів дозволив Україні вільно використовувати передану зброю на території РФ

Міністерство національної оборони Канади офіційно заявило, що Сили оборони України можуть вільно використовувати канадські танки, бронемашини та іншу техніку на території Росії.

Що важливо розуміти, Оттава передала Силам оборони України щонайменше 8 танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

Оттава не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке вона надає ЗСУ.

Наразі важко сказати, чи використовували Сили оборони України канадське озброєння, коли пішли у наступ на Курську область.

Про дозвіл для Сил оборони України офіційно повідомило Міністерство оборони Британії.