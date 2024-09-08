Шаппс закликав уряд Британії дозволити Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав уряд зняти обмеження на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по цілях на території Росії.

Чому Україна повинна бити по РФ ракетами Storm Shadow

Як зазначив Грант Шаппс, на тлі останніх повітряних атак Росії на українські міста, зокрема із застосуванням керованих авіаційних бомб, "ми маємо терміново схвалити використання нашої далекобійної зброї на території Росії".

Ми знаємо, що багато атак виходять з території Росії. Проте, окрім нашого дозволу завдавати ударів по Криму британськими ракетами, ми досі уникаємо дозволяти нашим українським союзникам вражати джерела цих атак, — підкреслює колишній чиновник. Поширити

На думку ексміністра оборони Великої Британії, відсутність дозволу на використання Україною Storm Shadow "там, де вони могли б бути найефективнішими", підриває довіру до Лондона як союзника Києва.

Якщо ви продовжите вбивати чоловіків, жінок і дітей керованими авіаційними бомбами, випущеними з території Росії, ми змусимо світову спільноту дозволити використання наших далекобійних ракет для знищення ваших пускових установок, де б вони не знаходилися — навіть на території Росії, — додає Шаппс. Поширити

Колишній міністр також закликав британський уряд спонукати Францію, США та "більш обережну" Німеччину зняти обмеження на використання далекобійної зброї для України і висунути Путіну чіткий ультиматум: припиніть атаки на Україну, або ми підтримаємо відповідь України.

Останніми тижнями Україна активно закликає союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить вражати, зокрема, літаки, які запускають крилаті ракети та керовані авіабомби.

Чому ефективність ударів Storm Shadow по цілях на території РФ залежить від США

Великобританія і Франція можуть давати дозвіл на удари Storm Shadow по території Росії стільки, скільки їм хочеться, але, якщо США не дозволять використовувати свої ракети HARM і MALD, українці, ймовірно, просто витрачатимуть цінну зброю даремно, — зазначають журналісти. Поширити

Автори публікації підкреслюють, що сама по собі ракета Storm Shadow обмежена у застосуванні.

Нагадується, що в деяких випадках Storm Shadow використовувалися саме разом з американськими ракетами HARM і MALD.