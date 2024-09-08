Шаппс закликав уряд Британії дозволити Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав уряд зняти обмеження на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по цілях на території Росії.
Головні тези:
- Грант Шаппс закликав уряд Британії дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії через останні акти агресії РФ в сторону України.
- Використання далекобійної зброї українськими союзниками на території РФ може підвищити ефективність ударів та підірвати довіру до Лондона як союзника Києва.
- Шаппс також закликав інші країни, зокрема США, дати дозвіл на використання ракет Storm Shadow для України, вказавши на залежність ефективності ударів від підтримки Вашингтона.
- Використання ракети Storm Shadow по цілях на території РФ вимагає спільної дії з американськими ракетами HARM і MALD для максимальної ефективності.
Чому Україна повинна бити по РФ ракетами Storm Shadow
Як зазначив Грант Шаппс, на тлі останніх повітряних атак Росії на українські міста, зокрема із застосуванням керованих авіаційних бомб, "ми маємо терміново схвалити використання нашої далекобійної зброї на території Росії".
На думку ексміністра оборони Великої Британії, відсутність дозволу на використання Україною Storm Shadow "там, де вони могли б бути найефективнішими", підриває довіру до Лондона як союзника Києва.
Колишній міністр також закликав британський уряд спонукати Францію, США та "більш обережну" Німеччину зняти обмеження на використання далекобійної зброї для України і висунути Путіну чіткий ультиматум: припиніть атаки на Україну, або ми підтримаємо відповідь України.
Останніми тижнями Україна активно закликає союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить вражати, зокрема, літаки, які запускають крилаті ракети та керовані авіабомби.
Чому ефективність ударів Storm Shadow по цілях на території РФ залежить від США
Автори публікації підкреслюють, що сама по собі ракета Storm Shadow обмежена у застосуванні.
Нагадується, що в деяких випадках Storm Shadow використовувалися саме разом з американськими ракетами HARM і MALD.
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